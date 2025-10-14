النادي الافريقي يتعادل وديا مع النجم الخلادي 0-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee8c09f2a6d8.58395130_ihneqfmjlpgok.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل النادي الافريقي مع النجم الخلادي دون اهداف في اللقاء الودي اقيم بينهما اليوم الثلاثاء بحديقة الرياضة (أ) في اطار التحضير للاستحقاقات القادمة.



ويستعد النادي الافريقي لاستضافة الاتحاد المنستيري في اطار الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم





يذكر ان النادي الافريقي يحتل عقب مرور تسع جولات المركز الثالث برصيد 19 نقطة فيما ياتي الاتحاد المنستيري في المرتبة الرابعة برصيد 17 نقطة.