النادي الافريقي يتعادل وديا مع النجم الخلادي 0-0
تعادل النادي الافريقي مع النجم الخلادي دون اهداف في اللقاء الودي اقيم بينهما اليوم الثلاثاء بحديقة الرياضة (أ) في اطار التحضير للاستحقاقات القادمة.
ويستعد النادي الافريقي لاستضافة الاتحاد المنستيري في اطار الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
ويستعد النادي الافريقي لاستضافة الاتحاد المنستيري في اطار الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
يذكر ان النادي الافريقي يحتل عقب مرور تسع جولات المركز الثالث برصيد 19 نقطة فيما ياتي الاتحاد المنستيري في المرتبة الرابعة برصيد 17 نقطة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316649