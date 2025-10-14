لقاء إعلامي للتعريف ببرنامج "أوروبا المبدعة"
انتظم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي لقاء إعلامي للتعريف ببرنامج "أوروبا المبدعة"، والآفاق التي يفتحها أمام الفاعلين الثقافيين من أفراد ومؤسسات، إلى جانب مجالات تدخله وإنجازاته خلال السنوات الماضية.
وخلال تقديمها للمعطيات حول البرنامج، ركّزت هيفاء جبس، المشرفة على المشروع في تونس، على محورين أساسيين هما: برنامج الدعم المخصص للأفراد، والبرنامج المخصص للترجمة من وإلى مختلف لغات البلدان المنخرطة في البرنامج، والتي يبلغ عددها 40 دولة.
وفي ما يتعلق ببرنامج المنح الفردية "Culture Moves Europe"، أوضحت جبس أنه يتيح للفاعلين الثقافيين، سواء أفرادًا أو مجموعات لا تتجاوز خمسة أشخاص، الحصول على دعم مالي يمكّنهم من إنجاز مشاريعهم الثقافية العابرة للحدود. ويُفتح هذا البرنامج أمام التونسيين وغيرهم من أبناء الدول المشاركة، من الهواة والمحترفين في مختلف المجالات الثقافية مثل السينما والموسيقى والمسرح والرقص وعلم الآثار والأدب، ممن تجاوزوا 18 سنة، لتقديم مطالب دعم لسفر تكويني أو تربص أو مشروع فني لا تسمح الإمكانيات الذاتية بإنجازه.
يشمل هذا الدعم مصاريف السفر والإقامة، مع منح امتيازات خاصة لذوي الإعاقة ولمن يرافقهم أحد أفراد العائلة (ابن أو قرين). كما يُقدَّم منحة إضافية قدرها 400 يورو للأشخاص الذين يعتمدون مقاربة بيئية مستدامة في تنقلاتهم.
وفي إجابة عن سؤال حول التمييز الإيجابي بين الجنسين، أوضحت المشرفة أن إضافة منحة قدرها 200 يورو عن كل فرد مرافق جاءت مراعاةً لوضعية النساء العاملات في المجال الثقافي اللواتي قد تمنعهن مسؤوليات عائلية من المشاركة في البرامج، وذلك لتيسير مشاركتهن.
وقد تم فتح باب الترشحات للبرنامج يوم 1 أكتوبر 2025 ويتواصل إلى 30 أفريل 2026، ويعتمد نظام فرز شهري، أي أن الترشحات تُقبل باستمرار ويتم في نهاية كل شهر اختيار المترشحين المقبولين. كما يمكن لمن لم يقع اختياره إعادة الترشح في الدورات اللاحقة.
أما البرنامج الثاني فهو "Diffusion d'œuvres littéraires européennes"، الذي يُعنى بتشجيع حركة الترجمة الأدبية بين اللغات المشاركة في مشروع "أوروبا المبدعة"، ومن ضمنها اللغة العربية، التي تمّ إدراجها بفضل مشاركة تونس كالدولة العربية الوحيدة المنخرطة في المشروع. وقد تلقّى البرنامج هذه السنة 189 طلب دعم للترجمة من 32 دولة، منها 19 مشروعًا تُرجمت من العربية و13 إلى العربية، في حين لم تقدّم تونس أي ترشح ضمن هذه الدورة.
ودعت جبس المؤسسات التونسية، العمومية والخاصة المهتمة بالترجمة، إلى الترشح للدورة القادمة من البرنامج، التي ستُفتح خلال الأيام القليلة المقبلة وتتواصل إلى بداية سنة 2026.
ولمزيد التعريف ببرامج الدعم وخاصة البرنامج الموجّه للأفراد، ستنطلق حملة إعلامية جهوية تشمل عددًا من الولايات وفق البرنامج التالي:
* باجة وجندوبة: 16 أكتوبر (باجة)
* الكاف وسليانة: 17 أكتوبر (الكاف)
* مدنين: 22 أكتوبر
* قابس وقبلي: 23 أكتوبر (قابس)
* توزر وقفصة: 24 أكتوبر (توزر)
* القصرين وسيدي بوزيد: 29 أكتوبر (القصرين)
* المهدية والمنستير: 30 أكتوبر (المهدية)
* بنزرت: 11 نوفمبر
* نابل وزغوان: 13 نوفمبر (الحمامات)
* سوسة والقيروان: 14 نوفمبر (سوسة).
