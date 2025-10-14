انتظم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي لقاء إعلامي للتعريف ببرنامج "أوروبا المبدعة"، والآفاق التي يفتحها أمام الفاعلين الثقافيين من أفراد ومؤسسات، إلى جانب مجالات تدخله وإنجازاته خلال السنوات الماضية.



وخلال تقديمها للمعطيات حول البرنامج، ركّزت هيفاء جبس، المشرفة على المشروع في تونس، على محورين أساسيين هما: برنامج الدعم المخصص للأفراد، والبرنامج المخصص للترجمة من وإلى مختلف لغات البلدان المنخرطة في البرنامج، والتي يبلغ عددها 40 دولة.



وفي ما يتعلق ببرنامج المنح الفردية، أوضحت جبس أنه يتيح للفاعلين الثقافيين، سواء أفرادًا أو مجموعات لا تتجاوزيمكّنهم من إنجاز مشاريعهم الثقافية. ويُفتح هذا البرنامج أماموغيرهم من أبناء الدول المشاركة، من الهواة والمحترفين في مختلف المجالات الثقافية مثل، ممن تجاوزوا، لتقديم مطالب دعميشمل هذا الدعم، مع منحولمن يرافقهم أحد أفراد العائلة (ابن أو قرين). كما يُقدَّمللأشخاص الذين يعتمدونفي تنقلاتهم.وفي إجابة عن سؤال حول، أوضحت المشرفة أن إضافة منحة قدرهاجاءت مراعاةً لوضعيةاللواتي قد تمنعهن مسؤوليات عائلية من المشاركة في البرامج، وذلك لتيسير مشاركتهن.وقد تمويتواصل إلى، ويعتمد، أي أن الترشحات تُقبل باستمرار ويتم في نهاية كل شهر. كما يمكن لمن لم يقع اختياره إعادة الترشح في الدورات اللاحقة.أما البرنامج الثاني فهو، الذي يُعنى بتشجيعبين اللغات المشاركة في مشروع "أوروبا المبدعة"، ومن ضمنها، التي تمّ إدراجها بفضلكالدولة العربية الوحيدة المنخرطة في المشروع. وقد تلقّى البرنامج هذه السنةمن، منها، في حينضمن هذه الدورة.ودعت جبس المؤسسات التونسية،، إلى الترشح للدورة القادمة من البرنامج، التي ستُفتح خلال الأيام القليلة المقبلة وتتواصل إلىولمزيد التعريف ببرامج الدعم وخاصة البرنامج الموجّه للأفراد،تشمل عددًا من الولايات وفق البرنامج التالي:16 أكتوبر (باجة)17 أكتوبر (الكاف)22 أكتوبر23 أكتوبر (قابس)24 أكتوبر (توزر)29 أكتوبر (القصرين)30 أكتوبر (المهدية)11 نوفمبر13 نوفمبر (الحمامات)14 نوفمبر (سوسة)