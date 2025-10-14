نابل: تعزيز المستشفى الجهوي بمنزل تميم بتجهيزات طبية جديدة في إطار برنامج "الصحة عزيزة"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/Menzel-Temime.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تعزيز المستشفى الجهوي بمنزل تميم بعدد من التجهيزات الطبية الجديدة، وذلك في إطار برنامج "الصحة عزيزة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والرامي إلى تحسين جودة الرعاية الطبية وتقريبها من المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية /وات/، أنه تم تدعيم قسم الاشعة بالمستشفى المذكور بثلاث أجهزة منها آلة "سكانار" متطورة تمكّن من قراءة الصور عن بعد من قبل قسم الاشعة بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، ليتم توجيه المرضى بعد عملية التشخيص إلى أحد المستشفيات سواء داخل ولاية نابل أو خارجها لتلقي العلاج اللازم حسب حالاتهم.

وتابع أنه تم كذلك اقتناء آلة تصوير بانورامي للفكين وآلة تصوير ماموغرافيا للكشف عن مرض سرطان الثدي، فضلا عن تدعيم العيادات الخارجية للمستشفى بآلة للكشف بالمنظار للأمعاء والقولون العصبي وآلة خاصة بطب العيون، بالإضافة إلى تعزيز قسم النساء والتوليد بآلة للكشف بالصدى ومنظار.





وأبرز أن دعم المستشفى شمل كذلك قسم الطب العام من خلال توفير آلة لقيس ضغط الدم على مدى 24 ساعة وقيس نبضات القلب وأجهزة خاصة بالتحاليل الطبية وسيارة إدارية، فضلا عن دعم قسم الاستعجالي بأجهزة مراقبة وتخطيط للقلب، وأجهزة لتسجيل ضغط الدم ودقات القلب والاوكسيجين.



وأبرز المدير الجهوي للصحة أن هذه التجهيزات الحديثة من شأنها تقريب الخدمات الصحية من متساكني معتمديات شمال ولاية نابل، والتقليص من مشقة تنقلهم إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل.

وفي سياق متصل، أبرز بودوارة أنه تم تدعيم كافة أقسام الاستعجالي بالمؤسسات الصحية بالجهة بآلات تخطيط القلب، ومراقبة الضغط ضمن برنامج "الصحة عزيزة" الذي يندرج في إطار سياسة وزارة الصحة الرامية الى تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.