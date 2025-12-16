Babnet   Latest update 14:05 Tunis

المرصد الوطني للطاقة والمناجم: شبه استقرار في الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2025

سجّل الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى شهر أكتوبر 2025 شبه استقرار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ بلغ 9148 مليون دينار مقابل 9168 مليون دينار في موفى أكتوبر 2024.

وأظهرت بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم أن نسبة تغطية الصادرات للواردات لم تتجاوز 18 بالمائة خلال الفترة نفسها.



تراجع الصادرات والواردات الطاقية

وبيّنت المعطيات أن قيمة صادرات الطاقة انخفضت بنسبة 29 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2025، بالتوازي مع تراجع الواردات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بموفى أكتوبر 2024.

الرخص والامتيازات

ويبلغ عدد رخص البحث والاستكشاف السارية المفعول حاليًا 15 رخصة، في حين منحت الدولة 56 امتياز استغلال، منها 44 امتيازًا في طور الإنتاج، إضافة إلى حفر بئرين تطويريتين ضمن رخصة شرقي، وبئر استكشافية برخصة سيدي مرزوق.

ارتفاع عجز ميزان الطاقة الأولية

سجّل عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة مع موفى أكتوبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ 5.3 مليون طن مكافئ نفط، وفق نشرية الوضع الطاقي.

وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) إلى موفى أكتوبر الفارط 2.9 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بموفى أكتوبر 2024، ويُعزى ذلك أساسًا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.

وفي المقابل، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية إلى موفى أكتوبر 2025 حوالي 8.1 مليون طن مكافئ نفط، أي بزيادة 6 بالمائة مقارنة بمستوى موفى أكتوبر 2024، نتيجة:

* ارتفاع الطلب على المواد البترولية بنسبة 3 بالمائة
* ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.


