ريم الثابتي من قابس: "نطالب فقط بحقنا في هواء نقي.. واحتجاجاتنا سلمية ولن نسمح بالركوب عليها"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68edf00117ecd6.50996628_lpmiehjqngkof.jpg width=100 align=left border=0>
Rym Thabti/Facebook
Publié le Mardi 14 Octobre 2025
      
في فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، تحدّثت الناشطة والمؤثرة البيئية ريم الثابتي عن آخر تطوّرات الاحتجاجات المتواصلة في قابس على خلفية الأزمة البيئية الناتجة عن المجمع الكيميائي، مؤكدة أن التحركات الحالية هي سلمية ومشروعة وأنّ الأهالي يطالبون فقط بـ"بيئة سليمة وحقّهم في الحياة".

احتجاجات سلمية ورسالة واضحة


قالت ريم الثابتي إنّ الوضع في قابس عاد إلى الهدوء النسبي بعد ليلة من بعض أعمال الشغب المحدودة، مشددة على أنّ المحتجين "ضدّ كل أشكال العنف والفوضى"، مضيفة:

"هدفنا واضح.. نحبّ نعيشوا في بيئة سليمة. الاحتجاج السلمي حقّنا الطبيعي، وهذا ما أكّده أيضًا رئيس الجمهورية."

وأوضحت أنّ بعض الأطراف "تحاول تشويه التحركات أو نسبها لجهات خارجية"، نافية بشكل قاطع وجود أيّ دعم أو تمويل خارجي، وقالت:
"ما فما لا ملثمين ولا مغاربة ولا جهات تموّل فينا.. هذا كذب. اللي يحبّ يشوّه الاحتجاجات سيتحمّل مسؤوليته."

معاناة الأهالي وأطفال المدارس

تحدثت الثابتي بحرقة عن الانعكاسات الصحية الخطيرة للتلوث، خاصة على الأطفال، مشيرة إلى حادثة الاختناق الأخيرة التي عاشها تلاميذ شط السلام:
"كنا حاضرين وقت الاختناق.. أطفال ما ينجموش يتحركوا، يرجعوا في السيارات مخنوقين. المشهد موجع.. نحسّ أرواحنا نختنق معاهم."

وأضافت:
"الناس في قابس تعبت. يعيشوا على رائحة الغاز والسموم، كل يوم يشمّوا البخارة. قاعدين نموتوا بالبطيء."

غياب الحوار والوعود المكرّرة

انتقدت ريم الثابتي صمت السلطات وغياب الحلول الجذرية، مشيرة إلى أن الأهالي "ملّوا من الوعود المتكررة":
"كل مرة يقولولنا باش نحلّوا الإشكال، لكن ما يتبدّل شيء. تعبنا من الوعود ومن الاجتماعات اللي ما تثمر حتى نتيجة. الكأس فاضت."

وأكدت أن التواصل مع اللجنة الجهوية أو السلطات المحلية "شبه غائب"، وأنّ المواطنين لم يتلقوا أيّ ردّ فعلي جدي بخصوص مطالبهم، مضيفة:
"ما فما حتى مسؤول جا شافنا أو سمعنا.. لا والي لا معتمد لا ممثل عن المجمع."

دعوة إلى الوحدة واليقظة

وفي ختام الحوار، شددت ريم الثابتي على أهمية الحفاظ على سلمية التحركات وعدم السماح "لأي مندسّ باستغلالها أو الركوب عليها"، قائلة:
"غدوة عنا مسيرة سلمية بمناسبة عيد الجلاء.. نحبّوها تكون راقية ومتحضّرة. ما نخليوش حدّ يركب على وجيعتنا ولا يحوّل قضيتنا إلى فوضى."

واختتمت بدعوة مؤثرة:
"نحبّو نرجعوا نتنافسوا الأكسجين.. الناس في قابس منستحقوش الموت اليومي بالغاز. نحبّو نعيشوا بسلام.. هذا مطلبنا الوحيد."


