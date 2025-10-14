ريم الثابتي من قابس: "نطالب فقط بحقنا في هواء نقي.. واحتجاجاتنا سلمية ولن نسمح بالركوب عليها"

في فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، تحدّثت الناشطة والمؤثرة البيئية ريم الثابتي عن آخر تطوّرات الاحتجاجات المتواصلة في قابس على خلفية الأزمة البيئية الناتجة عن المجمع الكيميائي، مؤكدة أن التحركات الحالية هي سلمية ومشروعة وأنّ الأهالي يطالبون فقط بـ"بيئة سليمة وحقّهم في الحياة".



احتجاجات سلمية ورسالة واضحة



"هدفنا واضح.. نحبّ نعيشوا في بيئة سليمة. الاحتجاج السلمي حقّنا الطبيعي، وهذا ما أكّده أيضًا رئيس الجمهورية."

"ما فما لا ملثمين ولا مغاربة ولا جهات تموّل فينا.. هذا كذب. اللي يحبّ يشوّه الاحتجاجات سيتحمّل مسؤوليته."

معاناة الأهالي وأطفال المدارس



"كنا حاضرين وقت الاختناق.. أطفال ما ينجموش يتحركوا، يرجعوا في السيارات مخنوقين. المشهد موجع.. نحسّ أرواحنا نختنق معاهم."

"الناس في قابس تعبت. يعيشوا على رائحة الغاز والسموم، كل يوم يشمّوا البخارة. قاعدين نموتوا بالبطيء."

غياب الحوار والوعود المكرّرة



"كل مرة يقولولنا باش نحلّوا الإشكال، لكن ما يتبدّل شيء. تعبنا من الوعود ومن الاجتماعات اللي ما تثمر حتى نتيجة. الكأس فاضت."

"ما فما حتى مسؤول جا شافنا أو سمعنا.. لا والي لا معتمد لا ممثل عن المجمع."

دعوة إلى الوحدة واليقظة



"غدوة عنا مسيرة سلمية بمناسبة عيد الجلاء.. نحبّوها تكون راقية ومتحضّرة. ما نخليوش حدّ يركب على وجيعتنا ولا يحوّل قضيتنا إلى فوضى."

"نحبّو نرجعوا نتنافسوا الأكسجين.. الناس في قابس منستحقوش الموت اليومي بالغاز. نحبّو نعيشوا بسلام.. هذا مطلبنا الوحيد."

قالت ريم الثابتي إنّ الوضع في قابسبعد ليلة من بعض أعمال الشغب المحدودة، مشددة على أنّ المحتجين "ضدّ كل أشكال العنف والفوضى"، مضيفة:وأوضحت أنّ بعض الأطراف "تحاول تشويه التحركات أو نسبها لجهات خارجية"، نافية بشكل قاطع وجود أيّ دعم أو تمويل خارجي، وقالت:تحدثت الثابتي بحرقة عن، خاصة على الأطفال، مشيرة إلى حادثة الاختناق الأخيرة التي عاشها تلاميذ شط السلام:وأضافت:انتقدت ريم الثابتي، مشيرة إلى أن الأهالي "ملّوا من الوعود المتكررة":وأكدت أن التواصل مع اللجنة الجهوية أو السلطات المحلية "شبه غائب"، وأنّ المواطنين لم يتلقوا أيّ ردّ فعلي جدي بخصوص مطالبهم، مضيفة:وفي ختام الحوار، شددت ريم الثابتي على أهميةوعدم السماح "لأي مندسّ باستغلالها أو الركوب عليها"، قائلة:واختتمت بدعوة مؤثرة: