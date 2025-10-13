قضية أحمد الصواب: تحديد جلسة حكمية يوم 31 أكتوبر‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6806ae4e9b7060.25797086_pqijloemfgnkh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاثنين 13 أكتوبر، صائب الصواب نجل المحامي أحمد الصواب الموقوف منذ 21 أفريل الماضي انه تم تعيين جلسة حكمية يوم 31 اكتوبر المقبل.



ومن المنتظر أن تتزامن الجلسة مع وقف تضامنية مع احمد الصواب أمام محكمة باب بنات وفق ما أعلنه صائب الصواب.









تجدر الاشارة الي أن أحمد الصواب يواجه مجموعة من التهم على معنى قانون الارهاب والمرسوم 54 والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في علاقة بقضية التٱمر على أمن الدولة.