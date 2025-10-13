Babnet   Latest update 23:09 Tunis

قضية أحمد الصواب: تحديد جلسة حكمية يوم 31 أكتوبر‎

Publié le Lundi 13 Octobre 2025
      
أعلن الاثنين 13 أكتوبر، صائب الصواب نجل المحامي أحمد الصواب الموقوف منذ 21 أفريل الماضي انه تم تعيين جلسة حكمية يوم 31 اكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن تتزامن الجلسة مع وقف تضامنية مع احمد الصواب أمام محكمة باب بنات وفق ما أعلنه صائب الصواب.



تجدر الاشارة الي أن أحمد الصواب يواجه مجموعة من التهم على معنى قانون الارهاب والمرسوم 54 والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في علاقة بقضية التٱمر على أمن الدولة.


