في برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم، أطلقت شيراز الدريسي، والدة الطالبة التونسية سارة المحسني، نداء استغاثة إلى السلطات التونسية للتدخل العاجل من أجل إنقاذ ابنتها الموقوفة منذ سبعة أشهر في روسيا، في قضية وصفتها بأنها ملف احتيال مالي زُجّت فيه ابنتها عن غير قصد.



طالبة متميزة حلمت بأن تكون طبيبة



تحويل من شاهدة إلى متهمة



ابتزاز ورشوة



ظروف احتجاز قاسية



“ابنتي ضُربت وتُحرش بها سجناء بإيعاز من المحققين حتى تعترف بجريمة لم ترتكبها.”

غياب التحرك الدبلوماسي



نداء عاجل



“أنا أم تونسية، أطلب من الدولة أن تكون اليوم الأب والأم لابنتي. نطالب السفارة التونسية في موسكو بأن تتكفل بمحامي رسمي لسارة وتوفر لها الحماية القانونية والمادية والمعنوية.”

“سارة مشات تحلم تولي طبيبة، لقات روحها في سجن روسي بتهمة التحيل. نطالب بالحقيقة والعدالة، وبأن تعود بنتي إلى بلادها.”

قالت الدريسي إن ابنتها، طالبة في كلية الطب في روسيا، وكانت. وأضافت أنهالتغطية مصاريفها، فاشتغلت لدى شركة إلكترونية روسية تبين لاحقًا أنهاوأوضحت أنمنتشر بين الطلبة في روسيا، وأن الشركة أوهمت ابنتها بأنها. وأكدت أنهاتثبت أن الشركة، وأن سارةالتي نُسبت إليها.صرّحت الدريسي أن، معتبرة أن هذا التحول، وأن المجرمين الأصليين. وأضافت أن السلطات الروسيةالذين أكدوا أن سارة، وأنها، لكن تلك المعلوماتوذُكرت "بأسماء مجهولة".كشفت والدة سارة أنتواصل معها أثناء وجودها في روسيا وطلب منها، بزعم أنه، قبل أن يخفض المبلغ لاحقًا إلى. وقالت إن ذلك يؤكد وجود، واصفة ما يجري بأنهفي قضية احتيال معقّدة.تحدثت الدريسي بتأثر عن، مؤكدة أنها، وأن سجناء آخرين. وقالت:وأضافت أن حالتها الصحية، وأنهافي آخر زيارة لها.وجّهت الأم، متهمة إياها بـ“”، مشيرة إلى أن السفارة. وقالت إنهاعلى تعيين أربعة محامين دون جدوى، ولم تعد قادرة علىفي المقابل، شكرتعلى تفاعلهما المبدئي، مؤكدة أن تحركهما جاء، لكنها شددت على أنلإنقاذ ابنتها.اختتمت شيراز الدريسي مداخلتها بنداء مؤثر:كما دعت، إلى، مؤكدة أن القضيةوختمت قائلة: