واقعة تعنيف تلاميذ سنة ثانية ابتدائي في مدرسة بالمروج... شهادة وليّ تلميذة…

أثار برنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان أف أم (تقديم هدى الورغمي) قضية تعنيف تلاميذ سنة ثانية ابتدائي بمدرسة في المروج (ولاية بن عروس). وقدّم مختار المطماطي، والد تلميذة عمرها سبع سنوات، شهادة مفصّلة عن واقعة قال إنها انتهت بإصابة ابنتِه بكدمة عند العين، مؤكداً أنّ مندوبية حماية الطفولة والمدرسة أُخطرت وأن الملف قيد النظر لدى الهياكل المختصة.



شهادة الوليّ: «بنتي رجعت بعين زرقاء وتخاف من المدرسة»



موقف حماية الطفولة: إشعار قائم وإجراءات تسلسلية



المدرسة: حقّ الردّ محفوظ



تأطير قانوني مختصر



قال مختار المطماطي إنّ ابنته «عادت إلى البيت بعين زرقاء بعد ضربة في القسم»، مضيفاً أنه حاول أولاًالتي «صدّته ووصفت الطفلة بأنها غير قادرة على الدراسة»، على حدّ قوله. وأوضح أنّه تلقى ليلاًأبلغته بأن «مشادّة حصلت في القسم وأنّ المعلمة رمت أغراضاً أصابت عين الطفلة»، وفق ما نُقل إليه.وأفاد بأنّ، وأنه عند العودة إلى المدرسة. وذكر أنّ بعض الشهادات التي سُلّمت إلىتتهم المعلّمة بـ«التلفظ بعبارات قاسية والضغط النفسي»، لافتاً إلى أنّرُفع وأنّبانتظار الاستكمال الإجرائي. وأضاف أنّ«تفاعلت مع الشكايات وراسلَت المندوبية وتُكثّف المتابعة داخل الأقسام»، حسب قوله.بحسب ما ورد في الحلقة، تمّ، ويشمل الاستماع للأطراف (الأطفال، الأولياء، الإطار التربوي). ولم يصدر عن المندوبية خلال البثحول الإدانة أو الجزاءات، لكن جرى التأكيد علىواحترامإلى حين استكمال الإجراءات.لم تُذكر المعلّمة بالاسم، ولم يصدر عنها ردّ مباشر خلال الحلقة. وأكّد البرنامج أنّمحفوظ للمعلّمة ولمندوبية التربية بولاية بن عروس، وأنّستُتابع حال صدورها. كما شدّدت المقدّمة على أنّعلى الأسرة التربوية، وأنّ «الغالبية من المربّين يؤدّون مهامهم في ظروف صعبة وبمهنية عالية».ينصّ الإطار القانوني لحماية الطفولة في تونس علىداخل الفضاءات التربوية، ويخوّل لمندوبي حماية الطفولةعند وجود إشعار جدّي، مععند الاقتضاء. كما تُعتبروحماية مصلحة الطفلفي جميع المراحل.