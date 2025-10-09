البنك الدولي: تحسّن نسبي في مؤشرات الاقتصاد التونسي وتراجع تدريجي في عجز الميزانية

توقع تقرير البنك الدولي أن يبلغ عجز ميزانية الدولة التونسية خلال سنة 2025 نحو 5.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع إمكانية تسجيل تراجع تدريجي على المدى المتوسط ليصل إلى 4.4 بالمائة سنة 2027، وذلك بفضل التحكم في كتلة الأجور ونفقات الدعم.



وجاءت هذه المعطيات ضمن تقرير البنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، والذي أشار كذلك إلى تحسن طفيف في مسار المديونية، حيث من المنتظر أن يبلغ الدين العمومي 83.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 مقابل 84.5 بالمائة سنة 2024.



استقرار الاستثمارات الأجنبية وتحسن المؤشرات الاقتصادية



تحسن في توازنات الاقتصاد الكلي



التضخم السنوي ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات



