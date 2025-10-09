جدل حول صفقة بناء سور مبيت جامعي بالقصرين بقيمة 4.5 مليون دينار.. والولاية تؤكد انه مشروع يحمي من خطر داهم

أعلنت الاربعاء 8 أكتوبر، الصفحة الرسمية لولاية القصرين عن موافقة والي الجهة على اسناد صفقة اعادة بناء سور مبيت جامعي لشركة مقاولات بقيمة ناهزت 4.5 مليون دينار.



وخلّفت قيمة الصفقة جدلا واسعا وعديد التعليقات الساخرة وقال بعض النشطاء "هذا ثاني أغلى سور بعد سور الصين العظيم" فيما علق ٱخرون بالقول "هذا اسمو سور القصرين العظيم".



توضيح من صاحب الشركة



بلاغ توضيحي من الولاية



من جانبه أكد صاحب شركة المقاولات المتحصلة على الصفقة أن حصول شركته على هذه الصفقة تم في اطار القانون وبعد ان تم اعلان طلب العروض على منظومة tuneps ومرور الملف على مختلف مصالح وزارة التجهيز.وبيّن في تصريح لاذاعة اي أف ام ان طول السور 195 متر ويتطلب670 متر مكعب خرسانة مسلحة التي تبلغ تكلفة المتر المكعب الواحد 3 الاف دينار مضيفا بأن اعمال الجدار الواقي المؤقت بطول 195 متر تبلغ كلفته 4 الاف دينار للمتر الواحد حسب تقدير المهندسين.من جانبها اصدرت ولاية القصرين في ساعة متأخرة من ليلة الاربعاء بلاغا توضيحيا تفاعلا مع الجدل بخصوص تكلفة بناء السور مشددة على ان المشروع تدخل هندسي ضروري ومعقد لضمان سلامة طلبة المبيت ومستعملي الطريق وليس عملية تجميلية او سورا بسيطا.وأوضحت الولاية التفاصيل التقنية والهندسية المتعلقة بالمشروع كما استعرضت مختلف المراحل والاجراءات التي سبقت اسناد الصفقة وختمت بلاغها بالقول "تكاليف المشروع لا تعود لبناء سور فقط بل لتدخل هندسي دقيق ومعقد يمثل استثمارا وقائيا يحمي الارواح والمنشٱت العمومية والطرقات من خطر داهم.