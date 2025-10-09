حاتم فتح الله: خلاص تونس لديونها الخارجية ليس إنجازًا... بل استمرارية لنهج الدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e749be6ec4c5.86378457_kplnmojqgheif.jpg width=100 align=left border=0>

قال الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي في الاقتصاد حاتم فتح الله، في تدخّل له مساء الأربعاء ضمن برنامج "في 60 دقيقة"، إن سداد تونس لالتزاماتها من الديون الخارجية سنويًا لا يُعتبر إنجازًا بحدّ ذاته، بل هو نهجٌ دأبت عليه الدولة منذ بدايات الاقتراض الخارجي.



وأوضح فتح الله أنّ تونس حافظت منذ أول قرض خارجي بقيمة مليون دينار على سياسة الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وهو ما يُحسب لها ولمختلف الحكومات المتعاقبة التي واصلت هذا التوجه رغم الصعوبات المالية التي مرّت بها البلاد.

