حاتم فتح الله: خلاص تونس لديونها الخارجية ليس إنجازًا... بل استمرارية لنهج الدولة

Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 06:18
      
قال الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي في الاقتصاد حاتم فتح الله، في تدخّل له مساء الأربعاء ضمن برنامج "في 60 دقيقة"، إن سداد تونس لالتزاماتها من الديون الخارجية سنويًا لا يُعتبر إنجازًا بحدّ ذاته، بل هو نهجٌ دأبت عليه الدولة منذ بدايات الاقتراض الخارجي.

وأوضح فتح الله أنّ تونس حافظت منذ أول قرض خارجي بقيمة مليون دينار على سياسة الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وهو ما يُحسب لها ولمختلف الحكومات المتعاقبة التي واصلت هذا التوجه رغم الصعوبات المالية التي مرّت بها البلاد.

وأضاف الخبير أن "الأمر الإيجابي والمفرح اليوم" يتمثل في أنّ تونس خرجت من دائرة التشكيك التي أحاطت بقدرتها على سداد ديونها في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ المؤشرات الحالية تثبت التزام الدولة بمسؤولياتها المالية.

لكن في المقابل، لفت فتح الله إلى أنّ الجانب المقلق هو أنّ حجم الدين لم يتراجع رغم انتظام السداد، معتبرًا أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الخلاص، بل في استمرار نسق التداين دون كبحه.

وختم فتح الله بالقول إنّ المطلوب اليوم هو إقرار إصلاحات وإجراءات هيكلية تحدّ من الاعتماد المفرط على الاقتراض، وتفتح المجال أمام تمويل داخلي مستدام قائم على تعبئة الموارد الوطنية وتنشيط الاستثمار.



