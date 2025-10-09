التونسي علي كنيس المحتجز ضمن أسطول "الحرية" في حالة جيدة وتم نقله لسجن كتسيعوت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e64beb4de2b1.68694477_olhjinekqgmfp.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن محامو منظمة "عدالة" من لقاء التونسي علي كنيس المحتجز ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، أثناء استجوابه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وأكدوا أنه في حالة جيدة ويتمتع بمعنويات عالية، وفق ما نقله أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة.

وذكر المصدر ذاته أن جميع نشطاء أسطول الحرية الذين تم اعتراض سفنهم نُقلوا إلى ميناء أسدود، حيث خضعوا لعمليات استجواب من قبل سلطات الاحتلال

وأضاف أن التونسي علي كنيس في حالة جيدة ومعنوياته مرتفعة، وأن محامية من منظمة "عدالة " رافقته أثناء الاستجواب وتمكنت أمس من لقائه وأكدت سلامته

