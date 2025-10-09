Babnet   Latest update 23:06 Tunis

تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يبحثان تعزيز الشراكة ودعم المشاريع التنموية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d04d574670.84115468_nokfipqhmlegj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 16:08
      
اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، ب Ulrich Brunnhuber، رئيس قسم القطاع العام لبلدان الجوار بالبنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.

بحث برامج التعاون وآفاق التطوير


تناول اللقاء سير عدد من برامج التعاون المالي والفني القائمة بين الجانبين، إلى جانب استعراض الفرص الجديدة لتعزيز الشراكة في المرحلة المقبلة، في ضوء الأولويات الوطنية للتنمية.


التعاون في إطار المخطط التنموي 2026-2030

وأعرب الوزير سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتميزة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، مؤكّدًا على الحرص على مزيد تمتينها في إطار المخطط التنموي 2026-2030 وما يتضمنه من توجهات تنموية واستراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام.

كما شدّد الوزير على أهمية التواصل والحوار المستمر بين الجانبين بهدف إضفاء مزيد من المرونة على البرامج والعمليات التمويلية، بما يسمح بتسريع نسق تنفيذ المشاريع وتحسين نجاعتها.

البنك الأوروبي يجدد التزامه بدعم تونس

من جهته، أكّد Ulrich Brunnhuber على تميز التعاون والشراكة القائمة بين البنك وتونس، معبّرًا عن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس على المستويين المالي والفني، في كنف الثقة المتبادلة والاحترام المتواصل، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.


