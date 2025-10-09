تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يبحثان تعزيز الشراكة ودعم المشاريع التنموية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d04d574670.84115468_nokfipqhmlegj.jpg width=100 align=left border=0>

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، ب Ulrich Brunnhuber، رئيس قسم القطاع العام لبلدان الجوار بالبنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.



بحث برامج التعاون وآفاق التطوير

