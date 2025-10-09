تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يبحثان تعزيز الشراكة ودعم المشاريع التنموية
اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، ب Ulrich Brunnhuber، رئيس قسم القطاع العام لبلدان الجوار بالبنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.
بحث برامج التعاون وآفاق التطوير
تناول اللقاء سير عدد من برامج التعاون المالي والفني القائمة بين الجانبين، إلى جانب استعراض الفرص الجديدة لتعزيز الشراكة في المرحلة المقبلة، في ضوء الأولويات الوطنية للتنمية.
التعاون في إطار المخطط التنموي 2026-2030وأعرب الوزير سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتميزة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، مؤكّدًا على الحرص على مزيد تمتينها في إطار المخطط التنموي 2026-2030 وما يتضمنه من توجهات تنموية واستراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام.
كما شدّد الوزير على أهمية التواصل والحوار المستمر بين الجانبين بهدف إضفاء مزيد من المرونة على البرامج والعمليات التمويلية، بما يسمح بتسريع نسق تنفيذ المشاريع وتحسين نجاعتها.
