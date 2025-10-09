مدنين: تقدم اشغال بناء المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بمدنين بنسبة 95 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/medenine-paralysie-10.jpg width=100 align=left border=0>

اوشكت اشغال بناء المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بمدنين على الانتهاء حيث بلغت نسبة تقدمها 95 بالمائة على ان تنتهي قبل موفى شهر نوفمبر وتوقعات بانطلاقه حيز النشاط بداية السنة المقبلة في انتظار توفير وزارة الصحة حاجياته من الاطارات الطبية وشبه الطبية اللازمة لتامين الخدمات وفق المندوب الجهوي للشباب والرياضة بمدنين العربي قويدر.

وابرز المندوب في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء اهمية هذا المكسب بالجهة في تقريب الخدمات الصحية للمعنيين من رياضيين سواء من الجمعيات الرياضية المدنية او الرياضة المدرسية واقسام شعبة الرياضة وتوفير الخدمات المختصة المتصلة بطب الرياضة.

ووفق المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين فان هذا المركز الذي ينجز بتكاليف قدرها مليون و300 الف دينار سيكون اضافة نوعية هامة بالجهة متوفرا على عدة فضاءات منها جانب اداري واخر طبي يضم الاستعجالي والتمريض وقاعة فحوصات وحجرات ملابس.

