مدنين: تقدم اشغال بناء المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بمدنين بنسبة 95 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/medenine-paralysie-10.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 20:29
      
اوشكت اشغال بناء المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بمدنين على الانتهاء حيث بلغت نسبة تقدمها 95 بالمائة  على ان تنتهي قبل موفى شهر نوفمبر وتوقعات بانطلاقه حيز النشاط بداية السنة المقبلة في انتظار توفير وزارة الصحة حاجياته من الاطارات الطبية وشبه الطبية اللازمة لتامين الخدمات وفق المندوب الجهوي للشباب والرياضة بمدنين العربي قويدر.
وابرز  المندوب في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء اهمية هذا المكسب بالجهة في تقريب الخدمات الصحية للمعنيين من رياضيين سواء من الجمعيات الرياضية المدنية او الرياضة المدرسية واقسام شعبة الرياضة وتوفير الخدمات المختصة المتصلة بطب الرياضة.
ووفق المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين فان هذا المركز الذي ينجز بتكاليف قدرها مليون و300 الف دينار  سيكون اضافة نوعية هامة بالجهة متوفرا على عدة فضاءات منها جانب اداري واخر طبي يضم الاستعجالي والتمريض وقاعة فحوصات وحجرات ملابس.

ويوفر  المركز في  هذا القسط الاول منه 3 اختصاصات تهم تقويم الاعضاء والعلاج الطبيعي والعلاج بالمياه مع فضاءات للعلاج والفحص على ان يشمل في قسطه الثاني المستقبلي قاعات للتكوين والتدريس لم تنجز بعد.

ويذكر ان هذا المركز يحاذي المسبح المغطى بمدنين ليتيح فرصة  استغلاله في حصص  للعلاج تستوجبها بعض الحالات.


Babnet

