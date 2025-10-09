اكتوبر الوردي: ضعف التثقيف الصحي وغياب التواصل عوامل تحد من مشاركة ذوات الإعاقة في التقصي المبكر لسرطان الثدي

وات - رغم تعدد الحملات الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الوردي، لا تزال النساء ذوات الإعاقة في تونس يواجهن صعوبات تحول دون تمتعهن الكامل بحقهن في التقصي والعلاج. فبين ضعف التثقيف الصحي وغياب وسائل التواصل المناسبة وعدم ملاءمة البنية التحتية في المؤسسات الصحية، تبقى هذه الفئة على هامش الجهود الوطنية لمكافحة السرطان.



التثقيف الصحي الموجه لذوات الإعاقة ما يزال محدودًا



ضعف التواصل بين مهنيي الصحة وذوات الإعاقة



الكشف الذاتي خطوة أولى في الوقاية



تفعيل الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني



الإطار القانوني وحق ذوي الإعاقة في الصحة



نحو مقاربة شاملة للصحة المجتمعية



أكد عدد من المختصين ونشطاء المجتمع المدني أنّ، إذ تظلبالشكل الكافي، فيما تبقىأكثر من كونها برامج دائمة.وأوضح، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنيجعلان من، خاصة في المناطق الداخلية حيث تقلّ مراكز الاختصاص.وأشار إلى أنّ، مما يجعل كلفة العلاج والفحص المبكر عبئًا لا تستطيع العديد من الأسر تحمّله، مضيفًا أن ذوات الإعاقاتيعانين منودعا المزاتي إلى، معتُمكّن من استمرارية هذه البرامج، بدل الاكتفاء بأنشطة ظرفية.من جهته، أكد، رئيس جمعية “إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية”، أنيمثل أحد أبرز العراقيل أمام النفاذ إلى الفحص والعلاج.وشدد على أهمية، سواء عبرأوفي كتابة الوصفات الطبية.وأضاف أنيمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في تسهيل التواصل مع المرضى من ذوي الإعاقة، ويحفظ لهمدون الحاجة إلى وسطاء.وأشار أيضًا إلى أنيجعل العديد من النساء ذوات الإعاقة الحركيةأوضحت، أستاذة أمراض النساء والتوليد ورئيسة قسم بمركز التوليد والرضع بتونس، أن شهر أكتوبر الوردي، بما في ذلك ذوات الإعاقة، مؤكدة أنعن سرطان الثدي يمكن أن يكونوبيّنت أن تدريب النساء ذوات الإعاقة علىوملاحظة العلامات الأولية (مثل التغير في حجم الثدي أو خروج إفرازات من الحلمة) يسهم في، مشيرة إلى أنّ المركز نظم في السنة الماضية، شهدودعت الشلي إلىوتوفير برامج تثقيفية مستمرة حول، مؤكدة أن هذه الفئة ما تزالمن جانبه، اعتبر، رئيس الجمعية التونسية لمساعدة الصم ببن قردان، أنإلى الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه أشار إلى أنودعا إلىفي حملات التوعية من خلال، مشددًا على أنذكّر التقرير بالمادة، التي صادقت عليها تونس سنة، وتنص على، معوتقديم خدمات تراعي الفوارق بين الجنسين.ويخلص التقرير إلى أنلا يجب أن يقتصر على شهر أكتوبر الوردي، بل أن يكون، تقوم على