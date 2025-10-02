Babnet   Latest update 12:32 Tunis

ملف التجاوزات بصندوق الودائع والأمانات: إيداع رجل الأعمال أحمد عبد الكافي السجن

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمس الأربعاء، قرارًا يقضي بإيداع رجل الأعمال أحمد عبد الكافي السجن، في إطار الأبحاث المتعلقة بملف صندوق الودائع والأمانات، على أن يتواصل استنطاق أشخاص آخرين من بينهم بثينة بن يغلان، المديرة العامة السابقة للصندوق.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت الأسبوع الماضي لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بكل من أحمد عبد الكافي وبثينة بن يغلان، إلى جانب إحالة أطراف أخرى بحالة تقديم.



