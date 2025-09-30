عبد الله العبيدي: خطة ترامب... مسرحية سياسية تهدد بتذويب القضية

استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة، من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، للحديث عن تداعيات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، والتي أثارت جدلًا واسعًا لِما تضمنته من بنود سياسية وأمنية وإنسانية.



خطة ترامب: ملامح وأبعاد



العبيدي: "مسرحية سيئة الإخراج"



موقف حماس والمقاومة



الرأي العام العالمي والوهم الديمقراطي



المغرب والاحتجاجات الاجتماعية



الخطة، كما عُرضت، تقوم على، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلالمن قبول إسرائيل بها، مقابل إطلاق سراح آلاف المعتقلين الفلسطينيين. كما تنص على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وعدم إجبار سكان غزة على مغادرتها، معفي القطاع بالتوازي مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.العبيدي وصف هذه الخطة بأنها أشبه بـ"مسرحية سيئة الإخراج"، معتبراً أن التعامل مع القضية الفلسطينية يجري وفق. وأكد أن تصريحات ترامب تكشف بوضوح هشاشة الأنظمة العربية، قائلاً:، وهو ما يترجم، برأيه، طبيعة الموقف العربي الضعيف تجاه القضية.وحول إمكانية قبول حماس بالمقترحات الأمريكية، استبعد العبيدي ذلك، معتبراً أنيمثل "ذوباناً كاملاً للقضية الفلسطينية". وأشار إلى أن مثل هذا الطرح يعني عملياً إخراج المقاومة من المعادلة.وعن انعكاس الخطة على الرأي العام الدولي، اعتبر الضيف أن ما يُسمى بـ"الرأي العام العالمي" مجرد، إذ لم ينجح تاريخياً في تغيير موازين القوى، مشيراً إلى أن المال والمصالح الاستراتيجية هي المحدد الحقيقي لقرارات الدول الكبرى.في جانب آخر، علّق العبيدي على، مشيراً إلى أن البطون الجائعة والظروف المعيشية الصعبة هي التي دفعت الناس إلى الشارع، وليس فقط منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك". وربط بين هذه التحركات الشعبية وسياسات التطبيع والخيارات الإقليمية للمغرب، خاصة في ظل الحديث عنختم العبيدي بالقول إن المنطقة أمام، وإن خطة ترامب ليست سوى محاولة جديدة لإعادة إنتاج حلول انتقائية، لن تُنهي جذور الصراع بقدر ما ستؤدي إلى، خاصة مع غياب موقف عربي موحّد، وضعف الإرادة السياسية الدولية لفرض حل عادل.