دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إلى وقف الحرب في قطاع غزة بشكل كامل، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.



وقال بدران في بيان صحفي إن "حماس منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات دون التنازل عن الثوابت الوطنية"، مؤكدا أن "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة مشروع ويتماشى مع القانون الدولي".



تصريحات علاء البطة حول "خطة ترامب"



توصيات للتعامل مع المبادرات المطروحة



ختام البيان



وشدد على أنوفي سياق متصل، تناولما وصفه بانعكاساتعلى الحقوق الفلسطينية، واصفا إياها بأنها:* وتجسيد لـوأشار البطة إلى أن استمرار الحرب منذ أكثر من، دون قدرة المجتمع الدولي والإسلامي والعربي على فرض وقف لإطلاق النار، يعكسطرح البطة جملة من التوصيات، تضمنت:1.، والاتفاق على تسليم الرد الجماعي (بتجرع السم) والموافقة علىوتحقيق وقف النار.2.من شخصيات وطنية وخبراء وبرئاسة السلطة ورعاية، لاستكمال النقاط العالقة، ومحاولة تحسين بعض البنود، والحصول على الضمانات اللازمة وأماكن الانسحاب وتحديد المواعيد وعدد الأسرى.3.، يتوجب على الحركة الإعلان عنبرئاسة، على أن تلتزم الحركة بكافة ما يصدر عنهم من قرارات.وختم البطة بيانه بالقول إن، مشددا على أن هذه المرحلة قد تمثل