ردا على خطة ترامب.. حماس تؤكد تمسكها بالثوابت ورئيس بلدية خان يونس يقترح حلا عربيا عاجلا
دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إلى وقف الحرب في قطاع غزة بشكل كامل، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وقال بدران في بيان صحفي إن "حماس منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات دون التنازل عن الثوابت الوطنية"، مؤكدا أن "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة مشروع ويتماشى مع القانون الدولي".
وشدد على أن "مقاتلي الحركة واجهوا ترسانة عسكرية جبارة وإجرامية باستخدام سلاح بسيط".
تصريحات علاء البطة حول "خطة ترامب"وفي سياق متصل، تناول رئيس بلدية خان يونس علاء البطة ما وصفه بانعكاسات "خطة ترامب" على الحقوق الفلسطينية، واصفا إياها بأنها:
* "تضييع وتدمير للحقوق"،
* وتجسيد لـ "عالم تحكمه القوة المتفردة والدعم اللامحدود لإسرائيل واليمين المتطرف".
وأشار البطة إلى أن استمرار الحرب منذ أكثر من 725 يوما، دون قدرة المجتمع الدولي والإسلامي والعربي على فرض وقف لإطلاق النار "إلا بموافقة ترامب"، يعكس حجم العجز الدولي.
توصيات للتعامل مع المبادرات المطروحةطرح البطة جملة من التوصيات، تضمنت:
1. دعوة كل الفصائل الفلسطينية وحركة فتح لاجتماع افتراضي غدا، والاتفاق على تسليم الرد الجماعي (بتجرع السم) والموافقة على مبادرة الرئيس ترامب فورا وتحقيق وقف النار.
2. الاتفاق على تشكيل وفد تفاوضي من شخصيات وطنية وخبراء وبرئاسة السلطة ورعاية السعودية ومصر وقطر وتركيا، لاستكمال النقاط العالقة، ومحاولة تحسين بعض البنود، والحصول على الضمانات اللازمة وأماكن الانسحاب وتحديد المواعيد وعدد الأسرى.
3. في حال صعوبة القيام بذلك، يتوجب على الحركة الإعلان عن تسليم ملف قطاع غزة بالكامل إلى اللجنة العربية الإسلامية برئاسة مصر والسعودية، على أن تلتزم الحركة بكافة ما يصدر عنهم من قرارات.
