شبيبة القيروان تنفصل عن المدرب غازي الغرايري

اعلنت شبيبة القيروان انه تم الاتفاق مع مدرب فريق اكابر كرة القدم غازي الغرايري على انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وكان الغرايري تولى تدريب شبيبة القيروان خلال الصائفة الماضية عقب ضمان الفريق صعوده الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ومنذ بداية الموسم الجديد 2025-2026، حقق الغرايري مع شبيبة القيروان 3 انتصارات وتعادل و4 هزائم ليحتل الفريق المركز التاسع برصيد 10 نقاط.