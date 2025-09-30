Babnet   Latest update 20:12 Tunis

شبيبة القيروان تنفصل عن المدرب غازي الغرايري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/gazi_gryri.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 09:50
      
اعلنت شبيبة القيروان انه تم الاتفاق مع مدرب فريق اكابر كرة القدم غازي الغرايري على انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.
وكان الغرايري تولى تدريب شبيبة القيروان خلال الصائفة الماضية عقب ضمان الفريق صعوده الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ومنذ بداية الموسم الجديد 2025-2026، حقق الغرايري مع شبيبة القيروان 3 انتصارات وتعادل و4 هزائم ليحتل الفريق المركز التاسع برصيد 10 نقاط.


