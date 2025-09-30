أسطول الصمود يدعو إلى المشاركة في مواكبة سفنه نحو شواطئ القطاع

وكالات - دعت إدارة "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة حكومات الدول المشاركة في مواكبة سفن الأسطول إلى مرافقة السفن نحو شواطئ قطاع غزة.



في الأثناء، أجلت تركيا أمس الاثنين ركاب إحدى سفن الأسطول استجابة لنداء استغاثة بعد تعرضها لعطل وبدء تسرب المياه إليها.



نداء استغاثة وإجلاء ناشطين



مراقبة دولية متزايدة



استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة



وقالت إدارة الأسطول إنها تدعو حكوماتوكل حكومات العالم إلى ترجمة دعمها إلى، مؤكدة علىواستأنفأمس إبحاره نحو قطاع غزة بعد توقفه ساعات بسبب عطل في. وتفصل الأسطول حاليا عن شواطئ غزة قرابةويترقب المشاركون اجتيازالتي يُرجح أن تحاول البحرية الإسرائيلية اعتراضه فيها خلال الأيام المقبلة.في وقت سابق صباح أمس الاثنين، أطلقت السفينة المشاركة في الأسطولنداء استغاثة أثناء تواجدها فيفي منطقة تقع بين، خلال رحلتها ضمن أسطول الصمود.* أبلغ قبطان السفينة عبر اتصال لا سلكي أن، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.* كانت السفينة تقل ناشطين من دول مختلفة مثل* عقب خطر الغرق، تحركوعدد من الجهات المعنية، وقاموا بتنسيق عملية الإجلاء.وأكد، في بيان نشر أمس على منصة "إنستغرام"، أنوقال، قبطان إحدى السفن التي ساعدت في عملية الإخلاء، لوكالة الأناضول إنهم استقبلواووزعوهم على سفن أخرى.انضمت إلىفي مراقبة أسطول الصمود الدولي.* أظهرت مواقع تتبع الطائرات أمس الاثنين أنانطلقت منوتحلق فوق الأسطول منذويسلط هذا الأمر الضوء علىبالقوارب التي تعهدت بكسر الحصار البحري الإسرائيلي حول قطاع غزة.وحذرتأول أمس الأحد من أن الأسطول يقترب من، وكررت اقتراحا قدمته الأسبوع الماضي بأن يحمل الأسطول المساعدات إلىلتوزعهافي غزة، غير أن الأسطولولم تعلقعلى واقعة الطائرات المسيرة، لكنها أكدت في وقت سابق أنهافي الأثناء، يواصلانتشاره بريا في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.وبدعم أميركي، ترتكبمنذبغزة، خلّفت:، معظمهم أطفال ونساءأزهقت أرواحبينهم