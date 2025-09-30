Babnet   Latest update 07:42 Tunis

البيت الأبيض ينشر خطة ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68db67ec0aa9e4.07343908_qlmegofjnkiph.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 06:16 قراءة: 3 د, 8 ث
      
نشر البيت الأبيض يوم الاثنين، الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة.

أبرز بنود الخطة


* ستصبح غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب لا تشكل تهديدا لجيرانها.

* ستُعاد تنمية غزة لصالح أهلها الذين عانوا ما فيه الكفاية.
* إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فورا.

* ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيدا لإطلاق سراح الرهائن.
* خلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمّدة حتى استيفاء شروط الانسحاب المرحلي الكامل.
* في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيُعاد جميع الرهائن، أحياء وأمواتا.
* بعد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن:

* 250 أسيرا محكوما بالمؤبد،
* 1700 معتقل من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين.
* بالنسبة لكل رهينة إسرائيلي يُعاد جثمانه، ستُفرج إسرائيل عن جثامين 15 فلسطينيا من غزة.
* بعد إعادة جميع الرهائن:

* سيُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفوا.
* من يرغب في مغادرة غزة سيُؤمَّن له مرور آمن إلى دول تستقبله.

المساعدات وإعادة الإعمار

* عند قبول هذا الاتفاق، ستُرسل المساعدات كاملة إلى غزة فورا، وفق اتفاق 19 جانفي 2025 بشأن المساعدات الإنسانية.
* تشمل هذه المساعدات:

* إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)،
* المستشفيات والمخابز،
* إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.
* ستدخل المساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، ومؤسسات دولية أخرى.
* فتح معبر رفح بالاتجاهين سيكون خاضعا للآلية نفسها المقررة سابقا.

إدارة انتقالية

* ستخضع غزة لـ حكومة انتقالية مؤقتة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية.
* اللجنة مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات.
* ستعمل تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى "مجلس السلام"، يرأسه ترامب بمشاركة قادة آخرين مثل توني بلير.
* ستحدد هذه الهيئة الإطار وتموّل إعادة إعمار غزة حتى تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وتستعيد السيطرة.

خطة اقتصادية وتنموية

* سيُطلق ترامب خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة عبر لجنة خبراء.
* ستُدرج مقترحات استثمارية وأفكار تنموية دولية لتوفير وظائف وفرص وأمل لمستقبل غزة.
* ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة بمعدلات جمركية مميزة واتفاقات وصول مع الدول المشاركة.
* لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من حق الناس البقاء أو المغادرة بحرية.

نزع السلاح والضمانات الأمنية

* توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة بأي شكل.
* ستُدمر كل البنية التحتية العسكرية والهجومية (الأنفاق، مصانع السلاح).
* ستجري عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بتمويل دولي لشراء السلاح وإعادة دمج المقاتلين.
* سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانات لالتزام حماس والفصائل بتعهداتها.

قوة استقرار دولية

* ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) تنشر فورا في غزة.
* مهامها:

* تدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية بالتشاور مع الأردن ومصر.
* تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر.
* منع دخول السلاح.
* ضمان تدفق آمن وسريع للبضائع.
* لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها، ومع استقرار الأوضاع عبر هذه القوة، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي تدريجيا.

في حال رفض حماس

* إذا رفضت حماس المقترح أو ماطلت، ستنفذ البنود أعلاه (بما فيها المساعدات) في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلمها الجيش الإسرائيلي للقوة الدولية.

مسار ديني وسياسي

* سيُنشأ مسار حوار ديني بين الأديان يقوم على قيم التسامح والتعايش السلمي.
* الهدف: تغيير العقليات والروايات الفلسطينية والإسرائيلية.
* بالتوازي، ستُطلق الولايات المتحدة حوارا سياسيا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق لتعايش سلمي ومزدهر.
* عند تقدم برنامج الإصلاح الفلسطيني، قد تُفتح الطريق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.

الخريطة المرفقة بالخطة

* نشر البيت الأبيض خريطة لقطاع غزة توضّح مراحل انسحاب الجيش الإسرائيلي وفق الخطة:

* الخط الأزرق: حدود تمركز القوات الإسرائيلية اليوم.
* الخط الأصفر: حدود انسحاب القوات الإسرائيلية فور تحرير الرهائن.
* الخط الأحمر: حدود انسحاب القوات الإسرائيلية بعد نزع سلاح حماس.


الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 83
