البيت الأبيض ينشر خطة ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة

نشر البيت الأبيض يوم الاثنين، الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة.



أبرز بنود الخطة



المساعدات وإعادة الإعمار



إدارة انتقالية



خطة اقتصادية وتنموية



نزع السلاح والضمانات الأمنية



قوة استقرار دولية



في حال رفض حماس



مسار ديني وسياسي



الخريطة المرفقة بالخطة



* ستصبحلا تشكل تهديدا لجيرانها.* ستُعادالذين عانوا ما فيه الكفاية.* إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف* ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيدا لإطلاق سراح الرهائن.* خلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك، وستظل خطوط القتال مجمّدة حتى استيفاء شروط الانسحاب المرحلي الكامل.* في غضونمن قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيُعاد جميع الرهائن، أحياء وأمواتا.* بعد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن:اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين.* بالنسبة لكل رهينة إسرائيلي يُعاد جثمانه، ستُفرج إسرائيل عن* بعد إعادة جميع الرهائن:* سيُمنح أعضاءالذين يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح* من يرغب في مغادرة غزة سيُؤمَّن له مرور آمن إلى دول تستقبله.* عند قبول هذا الاتفاق، ستُرسلفورا، وفق اتفاق 19 جانفي 2025 بشأن المساعدات الإنسانية.* تشمل هذه المساعدات:(المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)،* إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.* ستدخل المساعدات عبرووكالاتها، و، ومؤسسات دولية أخرى.بالاتجاهين سيكون خاضعا للآلية نفسها المقررة سابقا.* ستخضع غزة لـعبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية.* اللجنة مسؤولة عن إدارة* ستعمل تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى ""، يرأسهبمشاركة قادة آخرين مثل* ستحدد هذه الهيئة الإطار وتموّل إعادة إعمار غزة حتى تستكملبرنامجها الإصلاحي وتستعيد السيطرة.* سيُطلق ترامبعبر لجنة خبراء.* ستُدرجلتوفير وظائف وفرص وأمل لمستقبل غزة.* ستُنشأبمعدلات جمركية مميزة واتفاقات وصول مع الدول المشاركة.* لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من حق الناس البقاء أو المغادرة بحرية.* توافقوالفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة بأي شكل.* ستُدمر كل(الأنفاق، مصانع السلاح).* ستجري عمليةتحت إشراف مراقبين مستقلين، بتمويل دولي لشراء السلاح وإعادة دمج المقاتلين.* سيقدم الشركاء الإقليميونلالتزام حماس والفصائل بتعهداتها.* ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتشكيلتنشر فورا في غزة.* مهامها:* تدريب ودعمبالتشاور مع الأردن ومصر.* تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر.* منع دخول السلاح.* ضمان تدفق آمن وسريع للبضائع.* لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها، ومع استقرار الأوضاع عبر هذه القوة، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي تدريجيا.* إذا رفضت حماس المقترح أو ماطلت، ستنفذ البنود أعلاه (بما فيها المساعدات) فيالتي يسلمها الجيش الإسرائيلي للقوة الدولية.* سيُنشأبين الأديان يقوم على قيم التسامح والتعايش السلمي.* الهدف: تغيير العقليات والروايات الفلسطينية والإسرائيلية.* بالتوازي، ستُطلق الولايات المتحدةبين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى* عند تقدم برنامج الإصلاح الفلسطيني، قد تُفتح الطريق نحو* نشر البيت الأبيض خريطة لقطاع غزة توضّح مراحل انسحاب الجيش الإسرائيلي وفق الخطة:: حدود تمركز القوات الإسرائيلية اليوم.: حدود انسحاب القوات الإسرائيلية فور تحرير الرهائن.: حدود انسحاب القوات الإسرائيلية بعد نزع سلاح حماس.