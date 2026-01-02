مدنين: تزويد المنطقة السقوية "تابرقيت" بسيدي مخلوف بالطاقة الشمسية بكلفة 113 ألف دينار أكثر من نصفها مساهمة من الدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/intajkahrabaaaaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>

زُوّدت المنطقة السقوية "تابرقيت" بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين بالطاقة الشمسية بكلفة قدرها 113 الف دينار منها 63 الف دينار مساهمة من الدولة، وذلك بهدف مساعدة فلاحي هذه المنطقة، البالغ عددهم 42 فلاحا، على تحسين مدخولهم والتخفيف من كلفة الإنتاج، وفق معتمد سيدي مخلوف فتحي بودور.



وحسب رئيس المنطقة السقوية "تابرقيت"، مصطفى حجاج، فإن هذه المنطقة تمتد على مساحة 90 هكتارا منها 60 هكتارا مروية وتتضمن غراسات زياتين، وأشجارا مثمرة، وبيوتا محمية.





وأضاف أنّه تم اعتماد الطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة الكهربائية من أجل الضغط على كلفة الإنتاج من خلال التخفيف من كلفة المتر المكعب من الماء الى اكثر من النصف، بما يوفر للفلاحين دخلا اضافيا، ويساعدهم على إدخال غراسات أخرى كانت تنتجها المنطقة وخاصة الباكورات والقرعيات والخضروات، مع تكثيف غراسة الزياتين.