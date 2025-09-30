Babnet   Latest update 06:06 Tunis

توزر: النظر في مكونات مشروع تعزيز صمود المنظومات الواحية تجاه التغيرات المناخية

Publié le Mardi 30 Septembre 2025
      
نظرت جلسة العمل، المنعقدة يوم أمس الاثنين بمقر ولاية توزر، في مكونات مشروع تعزيز صمود المنظومات الواحية تجاه آثار التغيرات المناخية، بغاية عرض أهداف المشروع والاستماع إلى المقترحات، لتشريك كافة الأطراف المتداخلة في إعداد الوثيقة النهائية للمشروع، بحضور الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة والمتدخلين جهويا بإشراف والي الجهة شاهين الزريبي.

ويمول هذا المشروع، وفق ما ذكره رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية توفيق مصطفى لصحفية "وات"، صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية (صندوق عالمي) بقيمة 15 مليون دولار (اي ما يعادل 45 مليون دينار تونسي) قصد تنفيذ جملة من التدخلات ذات الأولوية في مجال أقلمة الواحات مع تغيرات المناخ.



ويضم المشروع 3 مكونات أساسية، يرتبط المكون الأول بالحوكمة وإعداد الدراسات والتنسيق بين مختلف الأطراف حول كيفية العمل في علاقة بالتغيرات المناخية ويستقطب المكون الثاني قرابة 80 بالمائة من حجم التمويل ويتعلق بتنفيذ مشاريع ملموسة تهم الموارد المائية ودعم منظومات الإنتاج وحماية الواحات من الآفات، فضلا عن دعم الأنشطة الثقافية والتراث الواحي والأنشطة السياحية ذات العلاقة ويوجه المكون الثالث لتحسين إطار عيش وتنويع دخل السكان المحليين.
ويهم هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، الواحات القديمة بمعتمديات توزر ونفطة ودقاش وحامة الجريد وتمغزة، حيث تم في مرحلة سابقة إعداد 5 خطط محلية وخطة جهوية لأقلمة الواحات مع التغيرات المناخية، وذلك نظرا لوجود إشكاليات متنوعة ومخاطر تهدد الواحات القديمة مرتبطة بتغيرات المناخ، زيادة على إشكالية تشتت الملكية والإهمال والتهرم ونقص مياه الري.
وأعدت الخطط وفق معطيات علمية وفنية تم الشروع فيها منذ سنة 2022، عبر دراسة تهم هشاشة الواحات تجاه تغيرات المناخ، التي أظهرت درجة عالية من الهشاشة والتأثر، وفق تأكيد المتحدث نفسه.
وأشار الزريبي إلى ان الفريق القائم على إعداد المشروع سيدخل قريبا في مرحلة التحضير النهائي بأكثر دقة والوقوف على تفاصيل التدخلات وإعداد التقسيم المالي وذلك بعد الانتهاء خلال الأسبوع الجاري من عقد اجتماعات فنية والتشاور مع الأطراف الفاعلة والقيام بزيارات ميدانية للواحات.
واضاف انه سيتم على إثرها إعداد الوثيقة النهائية للمشروع وعرضها على مجلس إدارة صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية في مارس 2026، ليتم بعدها المرور إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في نفس السنة.


الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة

الأكثر قراءة آخر 7 أيام

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

