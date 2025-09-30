Babnet   Latest update 07:42 Tunis

"العميد شكري الجبري: إحباط تهريب 572 كلغ من الزطلة بميناء رادس عملية تاريخية تكشف يقظة الديوانة"

Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 07:37
      
تمكنت مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر القنّب الهندي (زطلة)، بعد أن ضبطت 5 آلاف و380 صفيحة تزن 572.5 كلغ مخبأة داخل مجرورة موجهة إلى أحد مخازن التسريح الديواني، بحسب بلاغ الإدارة العامة للديوانة.
"وأوضح العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة ومدير إدارة الحرس الديواني، خلال تدخّله في فقرة Arrière-Plan من برنامج «صباح الورد» على إذاعة جوهرة أف أم، أنّ عملية الكشف تمت بعد تمرير المجرورة عبر جهاز الأشعة، حيث لاحظ الضابط المكلّف وجود أجسام مشبوهة في أسفلها."



وبالتنسيق مع فرقة «الأنياب» المتخصصة، خضعت المجرورة لتفتيش دقيق أظهر وجود مخبأ مهيأ أسفلها، احتوى الكمية المحجوزة التي أغلقت بإحكام داخل تجاويف مُعدّة لذلك.

وأشار العميد الجبري إلى أن المصالح الجمركية أعدّت محضرا بالواقعة، وتمت إحالة الملف إلى النيابة العمومية، التي أذنت بإحالته إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتحرّي والكشف عن ملابسات هذه العملية وتتبّع الشبكات المتورطة.

عملية نوعية في سياق تكثيف الرقابة

وصف المسؤول العملية بأنها «نوعية وتاريخية» بالنظر إلى حجم الكمية المحجوزة، معبرا عن اعتزازه بجهود أعوان الديوانة ومختلف الفرق الأمنية المشاركة. ونوّه بدور أجهزة الكشف بالأشعة التي ساهمت في رصد الشحنة، مؤكِّداً أن العمليات من هذا النوع تعكس محاولات بعض الشبكات إدخال كميات ضخمة إلى السوق المحلية.

وأضاف العميد أن تفاصيل الأطراف المتورطة ومصدر الشحنة أو وجهتها النهائية تخضع للتحقيقات الجارية، مبيّناً أن دور الديوانة حصره ضبط البضاعة وإحالة الملف، فيما تتولّى المصالح الأمنية استكمال المسارات التحقيقية للكشف عن الشبكات والمشاركين.

سياق أمني متوتر

وأشار المتحدِّث إلى أن الحجز الجديد يأتي في سياق سلسلة من العمليات النوعية التي سجّلتها الأجهزة الأمنية والجمركية خلال الأشهر الأخيرة، منها عمليات كبيرة ضبطت سابقًا في مناطق أخرى (حلق الواد وصفاقس)، ما يعكس تنامي محاولات التهريب والتنويع في أساليب إخفاء الممنوعات.

وختم العميد شكري الجبري دعوته إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية والجمركية والجهوية، مؤكِّداً أن نجاحات الضبط تتأتّى من «يقظة الأعوان وتوفّر التجهيزات التقنية والعمل المتواصل». كما نوَّه بأن القضاء والبحث سيتولّيان عملية استكمال المسارات وكشف كل المشتبه فيهم.


