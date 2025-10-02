Babnet   Latest update 23:08 Tunis

اتحاد إذاعات جامعة الدول العربية يخصص نحو 71 ألف دينار لفائدة جمعية قرى أطفال "أس أو أس"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 23:08
      
سلّم اتحاد إذاعات جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جزءا من مداخيل المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الأخير الذي نظمته في نهاية جوان الماضي، بقيمة 70 ألف و940 دينار، إلى جمعية قرى أطفال "أس أو أس"، وذلك خلال مراسم تسليم انتظمت، بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية، بحضور المدير العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان إضافة إلى المدير الوطني لجمعية قرى الأطفال "أس أو أس" أشرف السعيدي.

وقال مدير عام اتحاد إذاعات جامعة الدول العربية عبد الرحيم سليمان لـ (وات)، إن الاتحاد يسعى من خلال هذا الدعم الرمزي لجهود جمعية قرى الأطفال "أس أو أس" في مجال رعاية الأطفال فاقدي السند العائلي مؤكّدا سعي الاتحاد لتطوير شراكته مع هذه الجمعية ودعمها على مستوى تطوير مضامينها الإعلامية لمزيد التعريف بجهودها في العمل الخيري.



وأعرب عن أمله في مزيد تخصيص جزءا من عائدات المهرجانات التي ينظمها اتحاد إذاعات جامعة الدول العربية لاسيما مهرجان الأغنية العربية الذي سيطلقه في تونس بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2026 وذلك لفائدة الأنشطة الخيرية في تونس أو فلسطين.

وذكّر سليمان بانخراط اتحاد إذاعات جامعة الدول العربية في دعم جهود الأنشطة الخيرية لاسيما من خلال تسليم كامل عائدات مهرجان الإذاعة والتلفزيون للعام الماضي لفائدة الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة.

من جانبه، قال المدير الوطني لجمعية قرى الأطفال "أس أو أس" أشرف السعيدي لـ "وات"، إن الدعم الذي قدمه اتحاد إذاعات جامعة الدول العربية رغم محدوديته إلا أنه دعم مشجع للجمعية لضمان استمرارية خدماتها، وهو رسالة إلى المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية لدعم جهودها.

وأوضح السعيدي أن المبلغ المقدم من اتحاد إذاعات جامعة الدول العربية سيتم توجييه لدعم المستلزمات المدرسية لفائدة الأطفال فاقدي السند العائلي المقيمين بقرى الجمعية، مذكّرا أن الجمعية أنفقت بمناسبة العودة المدرسية الحالية حوالي 3.2 مليون دينار لفائدة الأطفال فاقدي السند العائلي.

ولدى جمعية قرى أطفال "أس أو أس" 4 قرى كبرى و4 مراكز لدعم الأسرة والأطفال في القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة.

وقال في تصريحه لـ "وات"، إن الجمعية تسعى هذه السنة إلى بلوغ 8 آلاف طفل مستفيد من برامج رعاية الأطفال فاقدي السند العائلي بميزانية تناهز 23 مليون دينار، على أمل بلوغ 10 آلاف مستفيد السنة المقبلة بميزانية تفوق 30 مليون دينار.

وأوضح أن الجمعية تتكفل حاليا بستة آلاف طفل من فاقدي السند بعد أن كان عدد المستفيدين من خدماتها من هذه الفئة في حدود 900 طفل سنة 2019، مثنيا على استجابة جزء هام من التونسيين لنداء الجمعية (عن طريق الزكاة من مواطنين ومؤسسات اقتصادية) وذلك في إطار دعمها ماليا لرفع قدرتها على رعاية الأطفال، مضيفا أن الجمعية تتلقى أيضا دعما مباشرة من الدولة في حدود 2.5 مليون دينار سنويا في إطار دعم جهود قرى الأطفال "أس أو أس" في مجال رعاية الأطفال فاقدي السند العائلي.


