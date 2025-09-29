ميناء رادس: إحباط تهريب أكثر من نصف طن زطلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daa018266900.60487582_mepolnfgkqhij.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر القنب الهندي "زطلة" بلغت 5380 صفيحة تزن إجمالاً 572,5 كلغ.



وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ صادر اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أنّ العملية انطلقت إثر تمرير مجرورة موجّهة إلى أحد مخازن التسريح الديواني عبر جهاز الكشف بالأشعة، حيث رصد الضابط المكلّف بالمراقبة أجسامًا مشبوهة بداخلها.

