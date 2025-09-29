ميناء رادس: إحباط تهريب أكثر من نصف طن زطلة
تمكّنت مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر القنب الهندي "زطلة" بلغت 5380 صفيحة تزن إجمالاً 572,5 كلغ.
وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ صادر اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أنّ العملية انطلقت إثر تمرير مجرورة موجّهة إلى أحد مخازن التسريح الديواني عبر جهاز الكشف بالأشعة، حيث رصد الضابط المكلّف بالمراقبة أجسامًا مشبوهة بداخلها.
وبالتنسيق مع فرقة الأنياب للديوانة، تم تأكيد الشكوك بوجود مواد مخدرة، ليقع إخضاع المجرورة لتفتيش دقيق أسفر عن العثور على مخبأ مهيأ أسفلها يحتوي على الصفائح المخدّرة.
وقد تم تحرير محضر في الغرض، وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة بعد استشارة النيابة العمومية لمواصلة التحقيقات والكشف عن ملابسات هذه العملية.
