الزهروني: تفكيك عصابة مسلحة بالسكاكين تورطت في السلب والاعتداء على المواطنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، إثر سلسلة من الأبحاث والتحريات الأمنية الدقيقة، من الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة روعت المتساكنين بالجهة عبر عمليات سلب باستعمال أسلحة بيضاء، حيث عمد أفرادها إلى افتكاك هواتف وأموال ومقتنيات المواطنين.



وأفادت الأبحاث أنّ عدة أشخاص تضرروا من هذه العصابة، في حين تمكنت الوحدات الأمنية من استرجاع جزء من المسروق.

