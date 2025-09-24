الزهروني: تفكيك عصابة مسلحة بالسكاكين تورطت في السلب والاعتداء على المواطنين
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، إثر سلسلة من الأبحاث والتحريات الأمنية الدقيقة، من الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة روعت المتساكنين بالجهة عبر عمليات سلب باستعمال أسلحة بيضاء، حيث عمد أفرادها إلى افتكاك هواتف وأموال ومقتنيات المواطنين.
وأفادت الأبحاث أنّ عدة أشخاص تضرروا من هذه العصابة، في حين تمكنت الوحدات الأمنية من استرجاع جزء من المسروق.
ويذكر أنّ أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني كثفوا خلال الفترة الأخيرة حملاتهم الأمنية والمداهمات، مما أسفر عن تفكيك شبكات وعصابات تنشط في السلب والنهب وترويج المخدرات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع حجز عدد من المسروقات وإرجاعها إلى أصحابها، من بينهم مواطنون وسائقو سيارات أجرة وموظفون.
