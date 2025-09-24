Babnet   Latest update 19:35 Tunis

الزهروني: تفكيك عصابة مسلحة بالسكاكين تورطت في السلب والاعتداء على المواطنين

Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 18:43
      
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، إثر سلسلة من الأبحاث والتحريات الأمنية الدقيقة، من الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة روعت المتساكنين بالجهة عبر عمليات سلب باستعمال أسلحة بيضاء، حيث عمد أفرادها إلى افتكاك هواتف وأموال ومقتنيات المواطنين.

وأفادت الأبحاث أنّ عدة أشخاص تضرروا من هذه العصابة، في حين تمكنت الوحدات الأمنية من استرجاع جزء من المسروق.



ويذكر أنّ أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني كثفوا خلال الفترة الأخيرة حملاتهم الأمنية والمداهمات، مما أسفر عن تفكيك شبكات وعصابات تنشط في السلب والنهب وترويج المخدرات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع حجز عدد من المسروقات وإرجاعها إلى أصحابها، من بينهم مواطنون وسائقو سيارات أجرة وموظفون.


الأربعاء 24 سبتمبر 2025 | 2 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:37
12:18
06:09
04:42
