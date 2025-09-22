EduFrance & Elite Society : Un partenariat pour la réussite des étudiants tunisiens

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1a111eead64.53393421_joqefphignmlk.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqué de Presse - EduFrance, organisme spécialisé dans l’orientation et l’accompagnement des étudiants désireux de poursuivre leurs études en France, et Elite Society, structure éducative fondée par Youssef Koutari, viennent d’officialiser un partenariat stratégique visant à renforcer l’accompagnement académique et professionnel des jeunes.



Ce rapprochement, placé sous le signe de la complémentarité, ambitionne d’offrir aux étudiants tunisiens un cadre optimal pour la concrétisation de leurs projets d’études à l’international. Grâce à l’expertise d’Ahlem Heni, Responsable Administrative chez EduFrance, et à l’engagement d’Elite Society, les étudiants bénéficieront d’un suivi personnalisé, allant du choix de la filière jusqu’à leur intégration dans les universités et grandes écoles françaises.

