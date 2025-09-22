Babnet   Latest update 21:03 Tunis

EduFrance & Elite Society : Un partenariat pour la réussite des étudiants tunisiens

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1a111eead64.53393421_joqefphignmlk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 20:18
      
Communiqué de Presse - EduFrance, organisme spécialisé dans l’orientation et l’accompagnement des étudiants désireux de poursuivre leurs études en France, et Elite Society, structure éducative fondée par Youssef Koutari, viennent d’officialiser un partenariat stratégique visant à renforcer l’accompagnement académique et professionnel des jeunes.

Ce rapprochement, placé sous le signe de la complémentarité, ambitionne d’offrir aux étudiants tunisiens un cadre optimal pour la concrétisation de leurs projets d’études à l’international. Grâce à l’expertise d’Ahlem Heni, Responsable Administrative chez EduFrance, et à l’engagement d’Elite Society, les étudiants bénéficieront d’un suivi personnalisé, allant du choix de la filière jusqu’à leur intégration dans les universités et grandes écoles françaises.



Un accompagnement sur mesure

Le partenariat prévoit :

* Orientation scolaire et universitaire : identification des filières adaptées aux ambitions des étudiants.
* Accompagnement administratif et logistique : gestion des inscriptions et de la mobilité.
* Suivi individualisé : encadrement continu pour garantir une meilleure réussite académique.

Un message d’espoir pour la jeunesse

À travers cette collaboration, EduFrance et Elite Society souhaitent ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes Tunisiens, en leur offrant des outils concrets pour réussir leur parcours.

« Notre mission est d’ouvrir des perspectives nouvelles aux étudiants, en leur offrant les outils et le soutien nécessaires pour s’épanouir dans leurs études et leur carrière », a déclaré Youssef Koutari.

De son côté, Ahlem Heni a souligné que « l’orientation et l’accompagnement sont des étapes clés pour réussir un projet d’études en France, et ce partenariat constitue une valeur ajoutée pour les étudiants ».


