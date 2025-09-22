Orange Fab Tunisie lance sa 8ème saison : start-up, candidatez avant le 31 octobre 2025 !

Un catalyseur pour l’innovation



Pourquoi candidater ?



Critères de sélection



Orange Fab Tunisie fait partie intégrante de, un écosystème ouvert qui regroupe :* une* unde la Fondation Orange,* l’* et, le fonds d’investissement du Groupe.L’objectif est clair :, tout en renforçant l’innovation locale, l’employabilité et l’entrepreneuriat à impact.* Uneavec Orange Tunisie, le Groupe et ses partenaires ;* Unegrâce au réseau de 18 Orange Fabs ;* Duet un accompagnement sur mesure ;* Un accès gratuit à des, espaces deet grands événements ;* Uneet la participation aupour rencontrer investisseurs, grands groupes et médias.* et