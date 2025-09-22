Babnet   Latest update 13:16 Tunis

Orange Fab Tunisie lance sa 8ème saison : start-up, candidatez avant le 31 octobre 2025 !

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d13250d19015.06978373_gjqieompfhnlk.jpg width=100 align=left border=0>
Communiqué de Presse - Orange Fab Tunisie annonce le lancement de la 8ème saison de son programme d’accélération, destiné aux start-up tunisiennes innovantes. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2025 via orangefab.tn/candidater.

Depuis sa création en 2019, 40 start-up ont déjà bénéficié de ce programme et signé des contrats business avec Orange Tunisie, le Groupe Orange et/ou ses partenaires, en Tunisie comme à l’international.



Un catalyseur pour l’innovation

Orange Fab Tunisie fait partie intégrante de l’Orange Digital Center, un écosystème ouvert qui regroupe :

* une école du code,
* un FabLab Solidaire de la Fondation Orange,
* l’accélérateur Orange Fab,
* et Orange Ventures, le fonds d’investissement du Groupe.

L’objectif est clair : accompagner les jeunes, étudiants, porteurs de projets et start-up de l’idée au développement international, tout en renforçant l’innovation locale, l’employabilité et l’entrepreneuriat à impact.

Pourquoi candidater ?

* Une opportunité business unique avec Orange Tunisie, le Groupe et ses partenaires ;
* Une visibilité internationale grâce au réseau de 18 Orange Fabs ;
* Du mentoring personnalisé et un accompagnement sur mesure ;
* Un accès gratuit à des services cloud (AWS), espaces de coworking et grands événements ;
* Une visibilité médiatique et la participation au DemoDay pour rencontrer investisseurs, grands groupes et médias.

Critères de sélection

* Innovation,
* Scalabilité,
* Maturité du produit,
* et pertinence avec les besoins métiers d’Orange Tunisie.

🔶 Start-up, candidatez dès aujourd’hui et avant le 31 octobre 2025 !
👉 https://orangefab.tn/candidater/


