أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع
أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة أن سفينة ''قيصر- صمود'' التونسية قد غادرت مساء يوم أمس الثلاثاء ميناء سيدي بوسعيد في إتجاه غزة وعلى متنها نشطاء من تونس و الجزائر والمغرب و اندونيسيا و تركيا
و وفق المصدر ذاته فقد انطلقت كذلك سفينة"موّال-ليبيا" الليبية من ميناء قمرت في اتجاه غـزة وعلى متنها 12 مشاركا من ليبيا و تونس و الجزائر و من جنسيات أخرى.
يشار إلى ان أولى السفن التي غادرت في اتجاه غزة كانت السفينة الاسبانية " مارينات" يوم السبت الفارط وتولى القبطان المخضرم بن مدينة بنزرت عبد الرحمان اللزام قيادتها.
