العربي الباجي: "القرار الأممي حول حلّ الدولتين إلغاء للحق وتكريس للباطل"

اعتبر العربي الباجي، رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، أنّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي باعتماد "إعلان نيويورك" بشأن حلّ الدولتين في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، والذي صُوّت لفائدته بـ 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة، هو بمثابة إلغاء للحق وشرعنة للباطل.



وأوضح الباجي، في تدوينة له، أنّ النقاش حول عدم تصويت تونس على القرار يجب أن يُفهم من الزاوية الواقعية والقانونية، بعيدا عن الموقف من النظام القائم أو من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

