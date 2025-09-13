محمد عامر البديوي: ملك جمال تونس يرفع راية بلاده في المحافل العالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c537d62a9c77.30299170_ifgekpnmjhqol.jpg width=100 align=left border=0>

استضاف برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية صباح السبت 13 سبتمبر 2025، مع الإعلامية وداد محمد، الشاب محمد عامر البديوي، المتوّج بلقب ملك جمال تونس، إلى جانب منظم السهرات سامر خالد.



خلال الحوار، عبّر البديوي، البالغ من العمر 24 سنة والمقيم في إسطنبول حيث يواصل دراسته في الهندسة الداخلية والتصميم، عن اعتزازه بتمثيل تونس في المسابقات العالمية، مؤكدا أن تتويجه لم يكن سهلا بل جاء بعد سنوات من العمل في المسرح بتونس ومشاركته في عديد المسابقات الدولية في مجال عروض الأزياء. وقال: "طلوعي اليوم إلى المسارح العالمية شعور مختلف، لكن العودة إلى بلادي مكرّما هو إحساس لا يوصف. أتمنى أن أكون عند حسن ظن التونسيين لأني أمثل اسم تونس وثقافتها".

