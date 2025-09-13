Babnet   Latest update 08:56 Tunis

‎نقابة التاكسي الفردي تؤجّل الإضراب العام بولايات تونس الكبرى

Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 08:13
      
أعلنت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، الجمعة 12 سبتمبر 2025، عن تأجيل الإضراب العام المزمع تنفيذه أيام 15 و16 و17 سبتمبر الجاري بولايات تونس الكبرى، وذلك مراعاةً لمصلحة التلاميذ والأولياء بالتزامن مع العودة المدرسية.

وأكدت النقابة، في مراسلة موجهة إلى وزير النقل، تمسكها بمطلب زيادة تعريفة التاكسي الفردي باعتبارها استحقاقا اجتماعيا وحقا مشروعا، مجددة استعدادها لمواصلة الحوار مع الوزارة لإيجاد حلول تحفظ كرامة العاملين في القطاع.



السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
Babnet
