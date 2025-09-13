‎نقابة التاكسي الفردي تؤجّل الإضراب العام بولايات تونس الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3bc76a1f7d4.11186672_mjgfhknopiqel.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، الجمعة 12 سبتمبر 2025، عن تأجيل الإضراب العام المزمع تنفيذه أيام 15 و16 و17 سبتمبر الجاري بولايات تونس الكبرى، وذلك مراعاةً لمصلحة التلاميذ والأولياء بالتزامن مع العودة المدرسية.



وأكدت النقابة، في مراسلة موجهة إلى وزير النقل، تمسكها بمطلب زيادة تعريفة التاكسي الفردي باعتبارها استحقاقا اجتماعيا وحقا مشروعا، مجددة استعدادها لمواصلة الحوار مع الوزارة لإيجاد حلول تحفظ كرامة العاملين في القطاع.





