وزارة الثقافة تبحث تحضير ملف إدراج قرية سيدي بوسعيد في لائحة التراث العالمي لليونسكو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3cfd0497af2.98262288_jmfkqogpilhne.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت أمس الخميس بمقر وزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل موسعة خصّصت للنظر في مستجدات ملف إدراج قرية سيدي بوسعيد في لائحة التراث العالمي لليونسكو، تحت إشراف وزيرة الثقافة أمينة الصرارفي، وبحضور والي تونس عماد بوخريص، والممثلة عن المجلس الدولي للآثار والمواقع سامية الشرقي.



وأكدت الوزيرة أنّ سيدي بوسعيد تجمع بين الأصالة والتفرّد بقيمتها العالمية والاستثنائية، مشيرة إلى ما تحتويه من معالم تراثية وزخم فني، خاصة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" الذي يمثل جزءا من الإرث الموسيقي التونسي. وحثت الصرارفي مختلف الأطراف على تكثيف الجهود كي يستجيب الملف للشروط العلمية المعتمدة من اليونسكو.

