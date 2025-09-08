محكمة بن عروس تصدر حكمها على صانع محتوى رفعت عليه أنستغراموز وشقيقها شكايتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

قضت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم، بسجن أحد صناع المحتوى لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، وذلك على خلفية قضيتين رفعتهما ضده إحدى الناشطات على موقع "أنستغرام" وشقيقها، بسبب ما اعتبراه إساءة لهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وأوضح محامي الشاكيين، الأستاذ أحمد بن حسانة، في تصريح لـ"باب نات"، أنّ المحكمة أصدرت حكما يقضي بسجن صانع المحتوى 3 أشهر عن كل قضية من القضيتين المرفوعتين ضده مع تأجيل التنفيذ. وأضاف أنّ المتضررين قدّما إسقاط دعوى في حق المتهم، وهو ما قد يخفف من تبعات الحكم القضائي الصادر.





