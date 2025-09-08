Babnet   Latest update 18:39 Tunis

محكمة بن عروس تصدر حكمها على صانع محتوى رفعت عليه أنستغراموز وشقيقها شكايتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 17:35 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم، بسجن أحد صناع المحتوى لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، وذلك على خلفية قضيتين رفعتهما ضده إحدى الناشطات على موقع "أنستغرام" وشقيقها، بسبب ما اعتبراه إساءة لهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح محامي الشاكيين، الأستاذ أحمد بن حسانة، في تصريح لـ"باب نات"، أنّ المحكمة أصدرت حكما يقضي بسجن صانع المحتوى 3 أشهر عن كل قضية من القضيتين المرفوعتين ضده مع تأجيل التنفيذ. وأضاف أنّ المتضررين قدّما إسقاط دعوى في حق المتهم، وهو ما قد يخفف من تبعات الحكم القضائي الصادر.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314496


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet37°
34° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
37°-29
31°-25
30°-23
31°-23
  • Avoirs en devises
    25215,8

  • (08/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40407 DT        1$ =2,91593 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    