وزارة التجارة : رفع كميات السكر وتوزيع 20 طنا أسبوعيا من لحوم الضأن الموردة بأسعار تفاضلية

Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 10:46
      
أعلن رمزي الطرابلسي، مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة، أنّ الوزارة قامت بالترفيع بنسبة 25% في الكميات الشهرية الموزعة من السكر العائلي، لترتفع من 10 آلاف طن إلى 12 ألفا و500 طن. كما تمّ تخزين حوالي 12 ألف طن من البطاطا إضافة إلى الكميات الموجودة بمخزونات التبريد لدى الخواص، وذلك استعدادا للفجوة الخريفية.

إجراءات لتعديل السوق


وكشف الطرابلسي، في تصريح للإذاعة الوطنية خلال برنامج "يوم سعيد" يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، عن توزيع كمية استثنائية من القهوة قُدرت بـ 100 طن لفائدة صغار محمصي القهوة و50 طنا للمساحات التجارية الكبرى، في خطوة تهدف إلى تحسين مشهد العرض.


لحوم حمراء بأسعار تفاضلية

وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء، أكد الطرابلسي أنّ الوزارة ستوزع 20 طنا أسبوعيا من لحوم الضأن المبردة الموردة، وذلك بأسعار تفاضلية بلغت 38,900 دينار للكلغ. كما أشار إلى أنّه تمّ خلال الفترة الصيفية توزيع أكثر من 34 طنا من لحوم الأبقار، مؤكدا أنّ الوزارة ستواصل توزيع الكميات التعديلية خلال الفترة القادمة لتعديل السوق ودعم التزويد.

🔹 هذه الإجراءات، وفق وزارة التجارة، تأتي في إطار التعديل الاستباقي للأسواق والحد من الضغوطات على الأسعار في ظل الطلب المتزايد على المواد الأساسية.




Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314477


