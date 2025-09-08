وزارة التجارة : رفع كميات السكر وتوزيع 20 طنا أسبوعيا من لحوم الضأن الموردة بأسعار تفاضلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bea76adbde83.75879348_iekgpjlmhqfon.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن رمزي الطرابلسي، مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة، أنّ الوزارة قامت بالترفيع بنسبة 25% في الكميات الشهرية الموزعة من السكر العائلي، لترتفع من 10 آلاف طن إلى 12 ألفا و500 طن. كما تمّ تخزين حوالي 12 ألف طن من البطاطا إضافة إلى الكميات الموجودة بمخزونات التبريد لدى الخواص، وذلك استعدادا للفجوة الخريفية.



إجراءات لتعديل السوق

