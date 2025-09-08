المنتخب التونسي للتنس يواجه نظيره السويدي ضمن منافسات كأس دافيس للتنس (المجموعة 1)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681cbf49537582.16712502_gfeiponjklqmh.jpg width=100 align=left border=0>

شد المنتخب التونسي للتنس الرحال اليوم الاثنين في اتجاه مدينة غوتنبرغ بالسويد للمشاركة في منافسات المجموعة الاولى لكأس دافيس للتنس، حسب ما أفاد رئيس المكتب المؤقت للجامعة التونسية للتنس لطفي الشلي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم.

ويجري المنتخب الوطني تربصا تحضيريا بالقاعة المغطاة "بارتيلا ارينا" ذات الأرضية الصلبة التي ستحتضن المنافسات أمام السويد يومي 12 و13 سبتمبر الجاري.

ويمثل تونس في هذه البطولة كل من معز الشرقي ومحمد عزيز الواقع وأنس بنور الساحلي وعلاء الطريفي وإبراهيم سنوسي بقيادة المدرب مالك الجزيري.

