المنتخب التونسي للتنس يواجه نظيره السويدي ضمن منافسات كأس دافيس للتنس (المجموعة 1)
شد المنتخب التونسي للتنس الرحال اليوم الاثنين في اتجاه مدينة غوتنبرغ بالسويد للمشاركة في منافسات المجموعة الاولى لكأس دافيس للتنس، حسب ما أفاد رئيس المكتب المؤقت للجامعة التونسية للتنس لطفي الشلي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم.
ويجري المنتخب الوطني تربصا تحضيريا بالقاعة المغطاة "بارتيلا ارينا" ذات الأرضية الصلبة التي ستحتضن المنافسات أمام السويد يومي 12 و13 سبتمبر الجاري.
ويمثل تونس في هذه البطولة كل من معز الشرقي ومحمد عزيز الواقع وأنس بنور الساحلي وعلاء الطريفي وإبراهيم سنوسي بقيادة المدرب مالك الجزيري.
واشار الشلي إلى ان اللاعب محمد عزيز دوقاز يتغيب عن هذه المشاركة في البطولة لأسباب صحية، كما يتواصل غياب اللاعب إسكندر المنصوري الذي يخضع حاليا لفترة نقاهة بعد تعرضه الى إصابة.
وشدّد رئيس المكتب المؤقت للجامعة على أهمية المنافسة اذ يعدّ المنتخب السويدي من أبرز المنتخبات في تاريخ كأس دافيس حيث سبق له ان توّج باللقب سبع مرات، مما يجعل المواجهة تحديا كبيرا وفرصة ثمينة لعناصر المنتخب التونسي على حد تعبيره.
