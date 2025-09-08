تونس: افتتاح أول وحدة صناعية صينية لصناعة كابلات السيارات ببرج السدرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68befdfde88db6.45411081_gmelkopnijhqf.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت المنطقة الصناعية ببرج السدرية من ولاية بن عروس، اليوم الاثنين، افتتاح أوّل وحدة صناعية تابعة للمجموعة الصينية "جاتي تكنولوجي" المختصة في صناعة كابلات السيارات والتقنيات المرتبطة بها، وذلك تحت إشراف وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب.



وأكّدت الوزيرة أنّ تونس تُعدّ "القاعدة الصناعية الأكثر تميّزًا وتنافسية في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط"، بفضل كفاءة خبرائها واقتدار اليد العاملة المحلية، خاصة في قطاع صناعة مكوّنات السيارات. وأوضحت أنّ هذه الوحدة الجديدة تندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتجسّد ثقة المستثمرين الدوليين في السوق التونسية.

