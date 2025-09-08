تونس: افتتاح أول وحدة صناعية صينية لصناعة كابلات السيارات ببرج السدرية
شهدت المنطقة الصناعية ببرج السدرية من ولاية بن عروس، اليوم الاثنين، افتتاح أوّل وحدة صناعية تابعة للمجموعة الصينية "جاتي تكنولوجي" المختصة في صناعة كابلات السيارات والتقنيات المرتبطة بها، وذلك تحت إشراف وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب.
وأكّدت الوزيرة أنّ تونس تُعدّ "القاعدة الصناعية الأكثر تميّزًا وتنافسية في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط"، بفضل كفاءة خبرائها واقتدار اليد العاملة المحلية، خاصة في قطاع صناعة مكوّنات السيارات. وأوضحت أنّ هذه الوحدة الجديدة تندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتجسّد ثقة المستثمرين الدوليين في السوق التونسية.
وبيّنت شيبوب أنّ قطاع مكوّنات السيارات يُعتبر من أبرز القطاعات الواعدة، نظرا لتطوّر التقنيات الحديثة المستعملة فيه، واعتماده على البحث العلمي والكفاءات المحلية. وأشارت إلى أنّ المؤسسة الصينية ستُساهم في نقل الخبرات وتعزيز الابتكار، إضافة إلى تبنّي مقاربات صديقة للبيئة عبر تقليص الانبعاثات وتطوير حلول السلامة بالعربات.
من جهته، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "جاتي تكنولوجي"، شاو وانغ، أنّ اختيار تونس لاحتضان هذه الوحدة الصناعية يعكس التوجّه نحو دعم الشراكة بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وصناعة مكوّنات السيارات. وأضاف أنّ الوحدة ستنتج في مرحلة أولى أكثر من 15 ألف كابل سيارات شهريًا مخصّصة للتصدير نحو الأسواق الأوروبية لفائدة علامات كبرى مثل مرسيدس، بي إم دبليو، فولفو، فولكسفاغن وشيري.
وتطمح المجموعة إلى توسيع استثماراتها بفتح فروع إضافية في مختلف ولايات الجمهورية، مع السعي لاحقًا إلى التوجه نحو السوق المغاربية. كما من المتوقّع أن تُوفّر هذه الوحدة حوالي 1000 موطن شغل مباشر مع نهاية سنة 2026، إلى جانب مساهمتها في إدماج الكفاءات التونسية في هذا المجال الصناعي الواعد.
