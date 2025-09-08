كلفة العودة المدرسية: 153 دينارا للسنة أولى أساسي وفق مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة
كشف رمزي الطرابلسي، مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة، أنّ كلفة العودة المدرسية للسنة الأولى أساسي، وتشمل الحقيبة المدرسية والميدعة والأدوات الأساسية، تقدّر بحوالي 153 دينارا.
وأوضح الطرابلسي، خلال حضوره صباح اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أنّ كلفة العودة المدرسية ترتفع مع تقدّم المراحل التعليمية لتبلغ 229 دينارا للسنة السابعة أساسي و276 دينارا للسنة الرابعة ثانوي. وأشار إلى أنّ هذه الأرقام لا تشمل المصاريف الأخرى الإضافية.
وأضاف المسؤول أنّ الكلفة قد ترتفع بنسبة 30% إضافية في حال اقتناء المستلزمات من العلامات التجارية العالمية، لافتا إلى أنّ الإقبال على شراء مستلزمات العودة المدرسية مازال محتشما.
أسعار الكراس المدعّمأكد الطرابلسي أنّ أسعار الكراس المدعّم ستظل على حالها كما في السنوات الماضية، حيث تم تحديدها كالتالي:
* كراس 12: 230 مليما
* كراس 24: 460 مليما
* كراس 48: 950 مليما
* كراس 72: 1400 مليما
