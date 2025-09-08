كلفة العودة المدرسية: 153 دينارا للسنة أولى أساسي وفق مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bea572ace695.22241352_jehifqolnpgmk.jpg width=100 align=left border=0>

كشف رمزي الطرابلسي، مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة، أنّ كلفة العودة المدرسية للسنة الأولى أساسي، وتشمل الحقيبة المدرسية والميدعة والأدوات الأساسية، تقدّر بحوالي 153 دينارا.



وأوضح الطرابلسي، خلال حضوره صباح اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أنّ كلفة العودة المدرسية ترتفع مع تقدّم المراحل التعليمية لتبلغ 229 دينارا للسنة السابعة أساسي و276 دينارا للسنة الرابعة ثانوي. وأشار إلى أنّ هذه الأرقام لا تشمل المصاريف الأخرى الإضافية.

