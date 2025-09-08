Babnet   Latest update 13:45 Tunis

قفصة: وقفة احتجاجية لاسلاك التربية  احتجاجا على عدم تفعيل جملة من المطالب المهنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bec626839d25.81318463_jgfliqekmhpon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 13:21 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نفذ عدد  من ممثلي أسلاك التربية بولاية قفصة (اساتذة ومعلمين وقيمين وأعوان) وقفة احتجاجية  بمقر المندوبية الجهوية للتربية، احتجاجاً على ما اعتبروه "عدم تشريك النقابات في الاستعدادات للعودة المدرسية، وعدم تفعيل جملة من المطالب والاتفاقيات المهنية السابقة".
واعتبر كاتب عام الفرع الجامعي لاستاذة التعليم الثانوي طارق قمامدية في تصريح لصحفي "وات" أن ذلك يعتبر "ضربا للحق النقابي واستهدافا للاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والوزارة."
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تشمل التخفيف في ساعات العمل والمحادثات الخاصة بالمديرين النظّار وتمكين الأساتذة  من الالتحاق بالإدارة عوضا عن التدريس ممن لديهم ظروف صحية ويحملون أمراض مزمنة، مشيرا كذلك إلى عدم النظر وتفعيل ملفات النقل للحالات الإنسانية بحضور الطرف النقابي.

وقال قمامدية أن هذا التحرك  الاحتجاجي سيليه الدخول في إعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية بقفصة إلى حين الإستجابة لمطالبهم المهنية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314487


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:52
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
37°-29
31°-25
30°-23
31°-23
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    