قفصة: وقفة احتجاجية لاسلاك التربية  احتجاجا على عدم تفعيل جملة من المطالب المهنية

نفذ عدد من ممثلي أسلاك التربية بولاية قفصة (اساتذة ومعلمين وقيمين وأعوان) وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية، احتجاجاً على ما اعتبروه "عدم تشريك النقابات في الاستعدادات للعودة المدرسية، وعدم تفعيل جملة من المطالب والاتفاقيات المهنية السابقة".

واعتبر كاتب عام الفرع الجامعي لاستاذة التعليم الثانوي طارق قمامدية في تصريح لصحفي "وات" أن ذلك يعتبر "ضربا للحق النقابي واستهدافا للاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والوزارة."

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تشمل التخفيف في ساعات العمل والمحادثات الخاصة بالمديرين النظّار وتمكين الأساتذة من الالتحاق بالإدارة عوضا عن التدريس ممن لديهم ظروف صحية ويحملون أمراض مزمنة، مشيرا كذلك إلى عدم النظر وتفعيل ملفات النقل للحالات الإنسانية بحضور الطرف النقابي.





وقال قمامدية أن هذا التحرك الاحتجاجي سيليه الدخول في إعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية بقفصة إلى حين الإستجابة لمطالبهم المهنية.