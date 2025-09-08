Babnet   Latest update 16:59 Tunis

ارتفاع في منسوب التحركات الاحتجاجية خلال شهر أوت 2025 (تقرير المرصد الاجتماعي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c3dc533519005.50078724_epqknolmfgjhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 16:42 قراءة: 1 د, 4 ث
      
شهدت التحركات الاحتجاجية خلال شهر أوت الماضي ارتفاعا طفيفا حيث رصد تقرير المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 323 تحركا احتجاجيا مقابل 234 تحركا في شهر أوت 2024.

وكشف تقرير المرصد، الصادر اليوم الاثنين، عن تصدّر قضايا التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية ومطالب تنفيذ الاتفاقيات العالقة والحق في النشاط النقابي وصرف الأجور والمطالب المتعلقة بالحق في الماء، قائمة الاحتجاجات الاجتماعية.



وقد اعتمدت أغلب الاحتجاجات الاجتماعية على التحركات الميدانية وتمثل أغلبها في الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، تليها الإضرابات عن العمل (34 إضرابا) وبدرجة أقل إضرابات الجوع (15 إضراب جوع)، حسب تقرير المرصد.

وخاض العمال الجزء الأكبر من التحركات المسجلة خلال شهر أوت 2025، حيث شاركوا لوحدهم في 148 تحركا احتجاجيا، هذا إلى جانب عن احتجاج المتساكنين الذين طالبوا بحقوق وخدمات أساسية عمومية أبرزها الحق في الماء الصالح للشراب وفي بيئة سليمة والربط بالطرقات والحق في النقل والصحة.

واتسمت التحركات الاجتماعية، خلال شهر أوت الماضي، بالتوازن بين الجهات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فباستثناء ولاية تونس التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الحراك الاجتماعي بـ91 تحركا، تقارب منسوب الاحتجاج في بقية الولايات.

وعرفت ولاية نابل، خلال أوت الماضي، 27 تحركا تليها ولاية قفصة بـ 26 تحركا ثم القيروان وبن عروس بـ18 تحركا لكل جهة. وشهدت ولاية القصرين 14 تحركا وولاية تطاوين 11 تحركا في حين عرفت بقية الولايات نسقا أقل من التحركات، وفق ذات التقرير.




Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314489


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet37°
36° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
37°-29
31°-25
30°-23
31°-23
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    