الزهروني: إيقاف منحرف نفّذ 3 براكاجات في وضح النهار استهدفت نساء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من إلقاء القبض على مجرم خطير، وذلك بعد نصب كمين محكم له، إثر تورّطه في 3 عمليات براكاج مروّعة ارتكبها في يوم واحد، حيث استهدف نساء وهدّدهن بسلاح أبيض لافتكاك حقائبهن اليدوية ومصوغهن.



وبعرض الموقوف على المتضررات، تعرّفن عليه مباشرة، ليتم بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 إصدار قرار بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض، تمهيدًا لإحالته على القضاء.









