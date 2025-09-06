Babnet   Latest update 14:47 Tunis

الزهروني: إيقاف منحرف نفّذ 3 براكاجات في وضح النهار استهدفت نساء

Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 13:41
      
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من إلقاء القبض على مجرم خطير، وذلك بعد نصب كمين محكم له، إثر تورّطه في 3 عمليات براكاج مروّعة ارتكبها في يوم واحد، حيث استهدف نساء وهدّدهن بسلاح أبيض لافتكاك حقائبهن اليدوية ومصوغهن.

وبعرض الموقوف على المتضررات، تعرّفن عليه مباشرة، ليتم بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 إصدار قرار بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض، تمهيدًا لإحالته على القضاء.





