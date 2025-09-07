وصول أولى سفن أسطول الصمود العالمي إلى ميناء سيدي بوسعيد

وصلت مساء الأحد إلى ميناء سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس السفينة "مادلين"، أولى سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة، والتي يقدَّر عددها بـ 20 سفينة كانت قد أبحرت قبل أيام من برشلونة الإسبانية في اتجاه القطاع.



وحملت السفينة على متنها 12 ناشطًا، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والألمانية ياسمين آجار، والبرازيلي تياغو أفيلا، الذين انطلقوا رفقة آخرين منذ الاثنين الماضي من برشلونة.



Some of flotilla ships bound for Gaza has reached Sidi Bou Said port in Tunisia, where it will be expanded, loaded with additional aid, and joined by the Tunisian team for the next stage of the mission. pic.twitter.com/5sELhLjMfO — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 7, 2025

كلمات الناشطين



السياق الميداني



الحراك التضامني



🇹🇳🇵🇸 Des foules se rassemblent au port de Sidi Bou Saïd pour accueillir le convoi maritime en route vers Gaza. https://t.co/cJYxhG9Giu pic.twitter.com/EWQVcsBHzm — Rakez (@RakezTN) September 7, 2025

À Tunis sur le port de Sidi Bou Saïd la solidarité avec le peuple Palestinien ne faiblit pas.



Énorme force pour la @GlobalSumudFlot qui s’apprête à briser le blocus humanitaire à Gaza. pic.twitter.com/mdrIWEaRvk — Thomas Portes (@Portes_Thomas) September 7, 2025

وكان في استقبال السفينة مئات التونسيين الذين رحّبوا بالناشطين، ورفعوافي الأسطول، مردّدين شعار:، إلى جانب النشيد الرسمي لأسطول الصمود وشعارات مساندة للفلسطينيين في غزة ومندّدة بـ"تواطؤ عديد الأنظمة"."أبقوا أعينكم على غزة"*، مندّدة بما وصفته بـ"الإبادة الممنهجة في غزة والممولة من حكومات وسياسيين غربيين". ودعت إلى وقف "التواطؤ مع هذه الإبادة المرتكبة من قبل القوات الصهيونية منذ أشهر والتي خلّفت آلاف القتلى والجرحى"."لن نتوقف ولن نستسلم، وما نقوم به، نقوم به بكل شجاعة"*."إن أسطول الصمود العالمي هو إحدى أكبر المهمات الإنسانية، وهو وعد قطعناه للفلسطينيين بالعودة ثانية"*.أعلنت، الأحد، عنخلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلىمنذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع فيشهدت الفترة الأخيرة تواصل محاولاتبرًا وبحرًا من قبل ناشطين دوليين. وكانتقد غادرت تونس يومنحو القطاع بمشاركة فاعلين من بلدان المغرب العربي.وخلال الاستقبال، تساءلت غريتا ثونبرغ عنللمجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين والصحفيين في القطاع المحاصر.ودعا، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وعضو أسطول الصمود العالمي، إلىفي توديع بقية سفن الأسطول العالمي التي ستلتحق بها سفنووفق نوار، يضم الأسطول متطوعين من، ويشمل تحالفات دولية من بينها: نشطاء، و، و، إضافة إلى مبادرةمن شرق آسيا.وكان من المقرّر أن تنطلق جميع السفن في وقت سابق، غير أنّ الموعد تأجّل بسببخارجة عن إرادة هيئة الأسطول، وفق ما أعلنته الأخيرة.