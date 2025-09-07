وصول أولى سفن أسطول الصمود العالمي إلى ميناء سيدي بوسعيد
وصلت مساء الأحد إلى ميناء سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس السفينة "مادلين"، أولى سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة، والتي يقدَّر عددها بـ 20 سفينة كانت قد أبحرت قبل أيام من برشلونة الإسبانية في اتجاه القطاع.
وحملت السفينة على متنها 12 ناشطًا، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والألمانية ياسمين آجار، والبرازيلي تياغو أفيلا، الذين انطلقوا رفقة آخرين منذ الاثنين الماضي من برشلونة.
وحملت السفينة على متنها 12 ناشطًا، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والألمانية ياسمين آجار، والبرازيلي تياغو أفيلا، الذين انطلقوا رفقة آخرين منذ الاثنين الماضي من برشلونة.
وكان في استقبال السفينة مئات التونسيين الذين رحّبوا بالناشطين، ورفعوا أعلام الدول المشاركة في الأسطول، مردّدين شعار: "فلسطين حرّة حرّة"، إلى جانب النشيد الرسمي لأسطول الصمود وشعارات مساندة للفلسطينيين في غزة ومندّدة بـ"تواطؤ عديد الأنظمة".
Some of flotilla ships bound for Gaza has reached Sidi Bou Said port in Tunisia, where it will be expanded, loaded with additional aid, and joined by the Tunisian team for the next stage of the mission. pic.twitter.com/5sELhLjMfO— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 7, 2025
كلمات الناشطين الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ قالت في كلمتها: "أبقوا أعينكم على غزة"*، مندّدة بما وصفته بـ"الإبادة الممنهجة في غزة والممولة من حكومات وسياسيين غربيين". ودعت إلى وقف "التواطؤ مع هذه الإبادة المرتكبة من قبل القوات الصهيونية منذ أشهر والتي خلّفت آلاف القتلى والجرحى".
الناشطة الألمانية ياسمين آجار، التي ارتدت الكوفية الفلسطينية، أكدت أمام الحاضرين: "لن نتوقف ولن نستسلم، وما نقوم به، نقوم به بكل شجاعة"*.
أما الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، الذي كان قد اعتُقل خلال مشاركته في أسطول الحرية في جوان الماضي قبل إطلاق سراحه، فقال: "إن أسطول الصمود العالمي هو إحدى أكبر المهمات الإنسانية، وهو وعد قطعناه للفلسطينيين بالعودة ثانية"*.
السياق الميدانيأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، عن استشهاد 87 فلسطينيًا وإصابة 409 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 64 ألفًا و368 شهيدًا و 162 ألفًا و776 مصابًا منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في 7 أكتوبر 2024.
الحراك التضامنيشهدت الفترة الأخيرة تواصل محاولات كسر الحصار عن غزة برًا وبحرًا من قبل ناشطين دوليين. وكانت قافلة الصمود الإنسانية البرية قد غادرت تونس يوم 9 جوان 2025 نحو القطاع بمشاركة فاعلين من بلدان المغرب العربي.
وخلال الاستقبال، تساءلت غريتا ثونبرغ عن غياب التغطية الإعلامية العالمية للمجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين والصحفيين في القطاع المحاصر.
ودعا وائل نوار، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وعضو أسطول الصمود العالمي، إلى المشاركة بكثافة يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 في توديع بقية سفن الأسطول العالمي التي ستلتحق بها سفن أسطول الصمود المغاربي.
ووفق نوار، يضم الأسطول متطوعين من 44 دولة، ويشمل تحالفات دولية من بينها: نشطاء أسطول الصمود المغاربي، وأسطول الحرية، والحراك العالمي إلى غزّة، إضافة إلى مبادرة "صمود نوسانتارا" من شرق آسيا.
وكان من المقرّر أن تنطلق جميع السفن في وقت سابق، غير أنّ الموعد تأجّل بسبب أسباب تقنية ولوجستية خارجة عن إرادة هيئة الأسطول، وفق ما أعلنته الأخيرة.
🇹🇳🇵🇸 Des foules se rassemblent au port de Sidi Bou Saïd pour accueillir le convoi maritime en route vers Gaza. https://t.co/cJYxhG9Giu pic.twitter.com/EWQVcsBHzm— Rakez (@RakezTN) September 7, 2025
À Tunis sur le port de Sidi Bou Saïd la solidarité avec le peuple Palestinien ne faiblit pas.— Thomas Portes (@Portes_Thomas) September 7, 2025
Énorme force pour la @GlobalSumudFlot qui s’apprête à briser le blocus humanitaire à Gaza. pic.twitter.com/mdrIWEaRvk
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314462