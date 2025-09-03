مقتل تونسي على يد الشرطة الفرنسية.. عائلته تحتج بالقصرين وتطالب بفتح تحقيق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b8908a0a24f7.16020606_qlkhgnoepmijf.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذت، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، عائلة الشاب حسان الذيبي أصيل حي الزهور بالقصرين، الذي قُتل بالرصاص يوم أمس في مدينة مرسيليا الفرنسية على يد الشرطة، وقفة احتجاجية بمفترق حي الزهور رفقة عدد من المواطنين وأصدقائه.



وعبّرت العائلة عن استنكارها الشديد للطريقة التي وُصف تعامل الشرطة الفرنسية مع ابنها، معتبرة أنه كان بالإمكان السيطرة عليه وفق القوانين المعمول بها باستخدام الغاز المسيل للدموع أو إطلاق النار على الساق، لا قتله "بدم بارد بأكثر من طلقة"، وفق تعبيرها.

