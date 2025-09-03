جدل في مرسيليا بعد مقتل تونسي برصاص الشرطة إثر اعتداء بسكين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b7e6de976a43.07194996_qkfipnmlehojg.jpg width=100 align=left border=0>

لقي مواطن تونسي يبلغ من العمر 35 سنة، مصرعه أمس الثلاثاء في مدينة مرسيليا بعد إطلاق نار من قبل الشرطة الفرنسية، وذلك إثر اعتدائه بسكين على أربعة أشخاص في محيط أحد النزل.



ووفق شكري الدّاهش، مدیر رادیو Euro Maghreb بمرسيليا، فإن الحادثة انطلقت من خلاف بين الجاني وإدارة الفندق بسبب توقفه عن دفع الإيجار، قبل أن يهاجم أحد النزلاء في غرفته، ثم صاحب النزل ونجله، ويغادر المكان ليعتدي لاحقا على رواد مطعم مجاور. وأوضح أن حالة أحد الضحايا وصفت بالحرجة.

