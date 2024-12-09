عبد الرزاق عويدات: لا انتعاشة اقتصادية دون حل أزمة النقل في تونس

أكد النائب في مجلس نواب الشعب والقيادي بحركة الشعب، عبد الرزاق عويدات، اليوم الإثنين، أن تحقيق انتعاشة اقتصادية في تونس يتطلب معالجة أزمة النقل الحادة التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن قطاع النقل يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.



وفي تصريحات أدلى بها خلال استضافته على إذاعة الجوهرة أف أم، قال عويدات: "إصلاح قطاع النقل وضمان تنقل مريح وسريع للمواطنين سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز النشاط الاقتصادي، مما ينعكس بشكل مباشر على عائدات خزينة الدولة".





قطاع النقل... حجر عثرة أمام التنمية

القوانين والتمويل في مواجهة التحديات



التصويت على ميزانية 2025

النقل كمفتاح للانتعاش الاقتصادي

توصيات وإصلاحات

أوضح عويدات أن البنية التحتية للنقل في تونس تعاني من تدهور واضح، مما يؤدي إلى صعوبات يومية للمواطنين وتأثيرات سلبية على بيئة الأعمال. وشدد على أن الاستثمار في قطاع النقل سيخلق فرص عمل جديدة ويحفز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.أشار عويدات إلى أن تونس تعمل حاليًا بقانون ميزانية 2019، على الرغم من اعتماد دستور جديد، مما يبرز الحاجة إلى مواءمة القوانين المالية مع المتغيرات الدستورية والاقتصادية. وأضاف: "العمل بقانون ميزانية قديم يعكس غياب رؤية واضحة لإصلاح شامل".كما تطرق إلى مقترح قانون "السيارة العائلية"، الذي اقترحه النواب ولم تتم الموافقة عليه بسبب رفض وزيرة المالية، التي اعتبرته مخلًا بالتوازنات المالية. ودعا عويدات إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحسين الخدمات العامة دون المساس باستقرار الميزانية.كشف النائب أن جلسة مشتركة استثنائية ستُعقد اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر، تجمع بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، للتصويت النهائي على ميزانية 2025. وأكد أن الميزانية يجب أن تكون مُعدة وفق رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية مثل النقل والبنية التحتية.شدد عويدات على أن تحسين قطاع النقل ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل أيضًا أولوية اجتماعية تضمن توفير خدمات نوعية للمواطنين. وأضاف أن أي خطة تنموية ناجحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تعزيز قطاع النقل ليصبح أداة لتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتحقيق التوازن بين الجهات من خلال تعزيز الربط بينها.تخصيص استثمارات أكبر لتحسين شبكة النقل العمومي.تطوير وسائل النقل الحديثة لتعزيز الكفاءة.دعم القطاع الخاص للمساهمة في تحديث النقل.تحسين الحوكمة في إدارة مشاريع البنية التحتية.ختامًا، أكد عويدات أن معالجة أزمة النقل ستكون خطوة أساسية لدفع عجلة التنمية وتعزيز قدرة تونس على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.