Babnet   Latest update 20:29 Tunis

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهوريّة كازاخستان بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a5186df6a10.69708078_qogpifejmlhnk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 20:19 قراءة: 0 د, 51 ث
      
التقى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسّيين بالخارج محمّد علي النّفطي، اليوم الاربعاء، في مقرّ الوزارة، "Anuarbek Akhmetov" الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهوريّة كازاخستان بتونس مع الإقامة بالجزائر.

وأكّد على أهمية تطوير آليات التّعاون الثنائي، خاصة من خلال متابعة توصيات الدّورة الأولى للمشاورات السّياسيّة الثّنائيّة بين وزارتي خارجية البلدين التي احتضنتها تونس يوم 18 أكتوبر 2024، بما يساهم في تطوير علاقات التّعاون بين تونس وكازاخستان وتوسيعها لتشمل كافّة المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المبادلات التجارية لا سيما زيت الزيتون والبرامج الفنية.


كما أبرز أهمية تدعيم التّشاور والتّنسيق بين البلدين في مختلف الأطر الأممية والإقليمية وبالخصوص منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


ومن ناحيته، أكّد السفير المعيّن لجمهوريّة كازاخستان عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكّدا حرص القيادة والبعثة الدبلوماسية الكازاخية على بذل كلّ الجهود والمساعي من أجل توطيد علاقات الشّراكة والتحرك باتجاه تطوير التّعاون مع بلادنا، ومتابعة مخرجات الدّورة الأولى للمشاورات السياسية الثنائية، بما يعكس المستوى الجيّد للعلاقات السياسية والإمكانيّات البشريّة والاقتصادية التي يتوفّر عليها البلدان الشّقيقان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322736

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
16°-12
17°-11
15°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>