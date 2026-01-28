دار الثقافة ابن رشيق تفتح باب الترشح للمشاركة في مهرجان ليالي ابن رشيق للعزف المنفرد

أعلنت، دار الثقافة ابن رشيق، عن فتح باب الترشحات للمشاركة في فعاليات، مهرجان ليالي ابن رشيق للعزف المنفرد، الذي سيقام من 28 فيفري إلى 07 مارس 2026.ويتضمن برنامج المهرجان عروضا فنية على غرار العزف والغناء والتمثيل في صياغتها الفردية أو الثنائية.وترسل ملفات الترشح عبر البريد الإلكتروني التالي mkibnrachiq@gmail.com أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بدار الثقافة ابن رشيق.وقد تم تحديد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 01 فيفري 2026.