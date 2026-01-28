Babnet   Latest update 19:05 Tunis

دار الثقافة ابن رشيق تفتح باب الترشح للمشاركة في مهرجان ليالي ابن رشيق للعزف المنفرد

<img src=http://www.babnet.net/images/7/ibnrachiq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 18:10
      
أعلنت، دار الثقافة ابن رشيق، عن فتح باب الترشحات للمشاركة في فعاليات، مهرجان ليالي ابن رشيق للعزف المنفرد، الذي سيقام من 28 فيفري إلى 07 مارس 2026.

ويتضمن برنامج المهرجان عروضا فنية على غرار العزف والغناء والتمثيل في صياغتها الفردية أو الثنائية.


وترسل ملفات الترشح عبر البريد الإلكتروني التالي mkibnrachiq@gmail.com أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بدار الثقافة ابن رشيق.


وقد تم تحديد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 01 فيفري 2026.
