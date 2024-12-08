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منوبة : العثور على جثة متحللة داخل منزل

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Decembre 2024 - 16:58 قراءة: 0 د, 13 ث
      
تم اليوم العثور على جثة متعفنة ومتحللة في منزل حي سنيت مرناق التابع لولاية منوبة ، وقد اذنت النيابة العمومية بعد معاينة المكان والجثة بفتح بحث في الغرض للكشف عن ملابسات وظروف الوفاة ،كما اذنت برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.


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