منوبة : العثور على جثة متحللة داخل منزل

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تم اليوم العثور على جثة متعفنة ومتحللة في منزل حي سنيت مرناق التابع لولاية منوبة ، وقد اذنت النيابة العمومية بعد معاينة المكان والجثة بفتح بحث في الغرض للكشف عن ملابسات وظروف الوفاة ،كما اذنت برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.

