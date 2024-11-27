34 ميداليّة حصيلة الوفد التونسي العسكري المشارك في الألعاب الإفريقيّة العسكريّة

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فاز الرقيب عبد العزيز بن عمار اليوم بالميداليّة الذهبيّة في الجودو وزن 90 كغ، كما تحصّل زميله الرقيب فرج الذويبي في وزن 66 كغ على الميداليّة الفضيّة، واكتفى الرقيب حسام الدين الماجري وزن 81 كغ بالميدالية البرونزية.



وفي منافسات الرماية تحصّل المنتخب العسكري للرماية على الميدالية البرونزية جماعي في اختصاص الألواح المتساقطة وعلى الميدالية البرونزية في اختصاص مسدّس مركزي.





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لتنهي تونس مشاركتها في الألعاب الإفريقيّة العسكريّة، بحصول المنتخب العسكري التونسي على مجموع 34 ميدالية، منها 5 ذهبيّة و16 ميداليّة فضيّة و13 برونزية، ويحتلّ مؤقّتا المرتبة الرّابعة في ترتيب العشرين دولة الافريقيّة المشاركة في هذه الألعاب.



ويذكر أنّ منافسات الألعاب الإفريقيّة العسكريّة في نسختها الثانية تحتضنها نيجيريا “أبوجا” من 18 إلى 30 نوفمبر الجاري، وشاركت تونس بـ 29 رياضي، ينتمون إلى خمسة اختصاصات وهي التايكواندو والملاكمة والمصارعة والجودو والرماية.



وفي ما يلي توزيع ميداليّات المنتخب العسكري التونسي حسب الرياضات:



التايكواندو: 06 ميداليات، 02 ذهبية و03 فضية و01 برنزية،

الملاكمة: 04 ميداليات، 02 فضية و02 برنزية،

المصارعة: 07 ميداليات، 06 فضية و01 برنزية،

الجودو: 03 ميداليات، 01 ذهبية و01 فضية و01 برنزية،

الرماية: 14 ميداليات، 02 ذهبية و04 فضية و08 برنزية.

